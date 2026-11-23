Em um confronto direto e tenso na parte de baixo da tabela, o Vitória foi letal e aplicou uma goleada por 5 a 2 sobre o Internacional na noite desta segunda-feira, 23, no Beira-Rio. Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe baiana soube explorar os contra-ataques e puniu severamente os erros defensivos dos donos da casa. O resultado dá um alívio imenso ao Leão na luta contra a queda, enquanto o Colorado vê sua situação se deteriorar na zona de rebaixamento a duas rodadas do fim do campeonato.

Início avassalador e erros punidos

A postura do Vitória ficou clara logo nos primeiros segundos de bola rolando. Com apenas 13 segundos, Bruno Gomes vacilou ao dominar a bola no campo defensivo e foi desarmado. Renê aproveitou a falha, saiu na cara do gol e bateu no canto esquerdo para abrir o placar. O golpe precoce forçou o Internacional a adiantar suas linhas, assumindo o controle da posse de bola, que terminaria em 71% a favor dos gaúchos. No entanto, a exposição cobrou seu preço. Aos 19 minutos, em um rápido contra-ataque pela direita, Renê cruzou rasteiro e Tarzia ampliou. O Inter tentou reagir e conseguiu diminuir aos 41 minutos: Ronaldo bateu rasteiro, o goleiro Lucas Arcanjo espalmou e Vitinho conferiu no rebote, incendiando as arquibancadas antes do intervalo.

Falha, desespero e goleada consolidada

Na volta para a segunda etapa, o Internacional se lançou ao ataque em busca do empate, mas um novo erro individual esfriou a reação. Aos 12 minutos, Tarzia cruzou da esquerda, o jovem goleiro Kauan tentou segurar, mas soltou a bola nos pés de Ramon, que não perdoou e marcou o terceiro do Vitória. A equipe de Eduardo Baptista ainda encontrou forças para descontar aos 25 minutos, quando Vitinho cruzou da esquerda e Alerrandro testou firme para o fundo das redes. O jogo ficou totalmente aberto. Aos 42, Alerrandro quase empatou ao desviar um cruzamento de Carbonero na trave. O castigo, porém, veio na sequência. Aos 42 minutos, Renato Kayzer, que havia acabado de entrar, protegeu a bola no ataque e serviu Baralhas, que finalizou entre as pernas de Kauan. Já nos acréscimos, aos 47, Kayzer recebeu passe em profundidade, bateu no alto e fechou a conta em 5 a 2, em lance confirmado pelo VAR.

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Situação na tabela e próximos passos

Os números da partida refletem a dinâmica do jogo: apesar do volume ofensivo do Internacional, com 22 finalizações totais contra 12, o Vitória foi cirúrgico, acertando o alvo oito vezes e exigindo três defesas de Kauan, enquanto Lucas Arcanjo fez duas intervenções. O duelo também foi marcado por faltas (18 a 14 para o Inter) e cartões, com três amarelos para os donos da casa e seis para os visitantes, incluindo o técnico Rafael Lacerda. Com o resultado, o Vitória salta para a 13ª colocação, agora com 44 pontos. Contando este jogo, o Leão soma duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco compromissos pelo Brasileirão. Já o Internacional cai para o 18º lugar, estacionado nos 38 pontos, com um retrospecto recente de duas vitórias e três derrotas.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 29, pela competição: o Internacional recebe o RB Bragantino, enquanto o Vitória encara o Santos, em casa.

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