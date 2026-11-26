A luta do Corinthians contra o rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro ganhou repercussão na imprensa europeia nesta quinta-feira, 26.
Após o empate em 1 a 1 com o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada da competição, o diário esportivo espanhol As classificou o cenário vivido pelo técnico Clarence Seedorf como um “drama absoluto”.
Segundo a análise do periódico de Madri, o impacto inicial da chegada do treinador holandês ao comando alvinegro perdeu fôlego no momento mais crítico do torneio: “Drama a absoluto para Seedorf”, disse.
“O efeito Seedorf perde força, e a equipe terá de sofrer nas duas últimas rodadas para buscar a permanência”, publicou o veículo, destacando que o clube paulista deixou escapar uma oportunidade valiosa de somar três pontos fora de casa.
Apesar da situação difícil, o comandante corintiano classifocu o o resultado como um “ponto fundamental” na briga pela sobrevivência na elite.
Equilíbrio na tabela e decisão na Neo Química Arena
Com o empate diante dos mineiros, o Corinthians chegou aos 41 pontos e ocupa atualmente a 15ª colocação na tabela. A margem de segurança, no entanto, é mínima: o time possui exatamente a mesma pontuação de Grêmio (16º) e Mirassol (17º, equipe que abre a zona de rebaixamento), mantendo-se fora do Z-4 apenas pela vantagem nos critérios de desempate, especificamente no saldo de gols.
Diante desse cenário, a penúltima rodada reserva um confronto direto. Neste domingo, 29, às 18h30 (de Brasília), o Corinthians recebe o Grêmio na Neo Química Arena — duelo já tratado internamente pelo elenco como uma final.
Uma vitória diante dos gaúchos deixa o Alvinegro em situação bastante confortável e praticamente assegura sua permanência na Série A, uma vez que Grêmio e Mirassol se enfrentam na 38ª e última rodada do campeonato, tirando pontos um do outro na tabela.
Enquanto Corinthians e Grêmio medem forças na capital paulista, os demais envolvidos na parte inferior da classificação também entram em campo pressionados na 37ª rodada.
O Mirassol, 17º colocado, com 41 pontos,encabeça a zona de rebaixamento pelos critérios de desempate e enfrenta o Athletico Paranaense precisando pontuar para não depender apenas da rodada final contra o Grêmio.
Já o Internacional, que tem 38 pontos, vive situação ainda mais delicada na tabela, dependendo de vitórias nos dois compromissos restantes e de uma combinação paralela de resultados para evitar o rebaixamento.