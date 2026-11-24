Sem clube desde que encerrou sua passagem pelo Manchester City ao término da última temporada europeia, o técnico Pep Guardiola revelou que tentou levar Neymar para o Bayern de Munique em 2013, antes de o atacante brasileiro selar sua transferência do Santos para o Barcelona. A declaração foi dada em entrevista exclusiva à Romário TV.
Comandante da equipe bávara entre 2013 e 2016, Guardiola relembrou o encontro pessoal que teve com o jogador na tentativa de convencê-lo a atuar no futebol alemão, aproveitando uma brecha antes da conclusão definitiva do acordo com o clube catalão.
“Em uma reunião da Uefa, quando fui do Barcelona para o Bayern, ouvi falar que ele estava indo ao Barça, mas não estava tudo certo. Então tentei convencê-lo a ir ao Bayern. Num hotel falamos um pouco de futebol, e aí ele tomou uma boa decisão e foi ao Barcelona”, relatou o treinador.
O interesse de Guardiola por Neymar surgiu ainda na época em que o técnico dirigia o Barcelona e enfrentou o Santos de Muricy Ramalho na decisão do Mundial de Clubes da Fifa de 2011, no Japão — partida vencida pelos espanhóis por 4 a 0. Ao analisar o adversário antes da final, o espanhol já se impressionava com o repertório do então jovem camisa 11.
“Eu adoraria tê-lo treinado. Achava que era um jogador, no auge dele, do mais alto nível, de uma plasticidade, de uma beleza, de uma coragem… Quando jogamos a final de 2011 contra o Santos de Danilo, Elano, naquele ano vimos os vídeos e eu dizia ‘que jogador’, um jogador impressionante, teria me encantado treinar ele”, afirmou.
Apesar de não ter trabalhado diretamente com o craque, Guardiola reconheceu que a escolha pelo Camp Nou proporcionou uma das formações ofensivas mais dominantes da história do futebol mundial, reunindo Neymar, Lionel Messi e Luis Suárez sob o comando de Luis Enrique. “Aquele Barcelona com ele, Messi e Suárez era imbatível, o melhor trio de ataque que vi na vida”, cravou.
Números de Neymar no Barcelona
Entre 2013 e 2017, Neymar construiu uma trajetória vitoriosa com a camisa do Barcelona. Ao todo, disputou 186 partidas oficiais, marcou 105 gols e distribuiu 59 assistências, conquistando oito títulos pela equipe catalã — com destaque para a Champions da temporada 2014/15, o Mundial de Clubes de 2015 e o bicampeonato de LaLiga (2014/15 e 2015/16).
Na campanha do título europeu de 2014/15, o brasileiro foi peça decisiva e encerrou a competição como um dos artilheiros gerais, anotando 10 gols — mesma marca alcançada por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo naquela edição, superando o companheiro Luis Suárez, que balançou as redes sete vezes.