Neymar Jr. deixou o MorumBis bastante incomodado com a repercussão da derrota do Santos por 2 a 0 para o Grêmio, na última segunda-feira, 23, pela 36ª rodada do Brasileirão. O veterano de 34 anos reclamou da arbitragem de Ramón Abate Abel e negou que o fato de sete titulares santistas terem entrado com os cabelos pintados de amarelo tenha sido um gesto de soberba.

O camisa 10 do Santos chegou a dizer que dava a vitória contra o Grêmio, que estava na zona de rebaixamento, como certa. “É um resultado muito ruim. Com certeza a gente não esperava perder para o Grêmio hoje, muito pelo contrário, era vitória certa. Mas a gente deu o que o Grêmio queria, uma oportunidade eles fizeram o gol e marcaram muito bem, então… Acho que a gente teve o controle do jogo, merecíamos os gols, só que tem dia que a bola não entra”, desabafou, ao final da partida.

“A gente vacilou. Foram três vacilos que a gente deu no jogo e eles acabaram aproveitando. A gente já sabia que esse era o jogo deles, e a gente deu a oportunidade de eles começarem na frente e fazerem o gol. Aí o jogo fica difícil, não tem jeito”, complementou à transmissão oficial, ainda no gramado.

Neymar defende Santos platinado

Neymar ainda saiu em defesa dos companheiros que o acompanharam na ação de pintar o cabelo. Foram eles Gabigol, Philippe Coutinho, Everton Cebolinha, Arthur, Rodinei, Gabriel Bontempo e além do reserva Rollheiser.

Neymar, que tentou uma carretilha na saída de jogo, negou soberba: “Quem falou isso? Estão totalmente errados. O cabelo não muda nada. Eu pintei o meu, mas isso não muda absolutamente nada. Todo mundo já pintou o cabelo também. Não tem nada a ver com futebol! Vocês viram que jogamos bem. Foi um detalhe que eles aproveitaram, além de um pênalti mal marcado. Quem fala uma coisa dessas não entende nada de futebol. Não acompanha o nosso dia a dia, não sabe o que passa pela nossa cabeça nem o quanto a gente se cobra”, iniciou.

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“É claro que a gente sabia que esse tipo de comentário iria aparecer, mas são opiniões de pessoas que não entendem de futebol. Faz parte. Pintar o cabelo não muda nada. A gente jogou muito bem. Posso estar com o cabelo amarelo, rosa ou verde que vou jogar bem em todos os jogos. Hoje, faltou ajustar alguns detalhes e fazer os gols.”

Situação na tabela e próximos jogos

Com o triunfo, o Grêmio chegou a 41 pontos, saltou para a 15ª colocação e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Já o Santos permaneceu no nono lugar, com 50 pontos, estacionado a quatro pontos de distância do G6.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 29, pela 37ª rodada. O Santos viaja para enfrentar o Vitória, enquanto o Grêmio visita o Corinthians.