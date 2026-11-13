O Benfica segue acompanhando o desenvolvimento do zagueiro João Ananias, de 19 anos, revelado pelo Santos. Apesar do interesse contínuo da diretoria portuguesa, um avanço formal para a janela de transferências de janeiro é improvável no momento. A informação é do jornal português A Bola.

De acordo com a apuração, o clube de Lisboa formalizou uma proposta de 7 milhões de euros (cerca de R$ 43,5 milhões) pelo defensor na última janela de transferências do meio do ano. As tratativas, contudo, não avançaram em razão do modelo financeiro apresentado.

Na ocasião, a diretoria benfiquista pretendia abater a quantia de uma dívida de 11 milhões de euros (cerca de R$ 68,4 milhões) que a equipe brasileira possui pela compra do atacante argentino Benjamín Rollheiser, realizada em 2025. O time paulista recusou a compensação e exigiu o valor integral em caixa, levando o clube português a recuar e acertar com Gabriel Índio.

Valorização no elenco e pedida para a janela europeia

Com 13 partidas pela equipe profissional santista ao longo de 2026 e convocações para a seleção brasileira sub-20, o defensor ganhou espaço e valorização interna. A diretoria santista estipula a liberação do atleta em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 124,4 milhões), segundo a apuração. A pedida é avaliada como elevada pelo Benfica, cenário que esfria qualquer investida no início do próximo ano.