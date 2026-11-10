O Vitória oficializou nesta terça-feira, 10, a contratação do técnico Rafael Lacerda, de 42 anos, para comandar a equipe na reta decisiva do Brasileirão. O treinador assinou contrato válido até o final de 2027. Em entrevista coletiva, o comandante ressaltou a responsabilidade de assumir a equipe baiana e afirmou que a continuidade na equipe depende dos resultados.

“É o maior desafio [da carreira], mas é isso que os treinadores buscam. A gente sempre quer trabalhar nos maiores, e hoje me sinto privilegiado de trabalhar em um grupo como o do Vitória. Conheço muito essa equipe, sei como ela foi montada e como ela tem que jogar. Eu vi a melhor versão do Vitória”, destacou Lacerda.

“O contrato sempre é o próximo jogo. No papel é até o fim de 2027, mas futebol é resultado. Futebol tem que ter resultado. O Vitória é um clube que mantém mais treinadores, que não é normal. Eu me considero um treinador longevo, fiquei muito tempo nos clubes que trabalhei. Então sou muito tranquilo com o contrato”, complementou.

Como ocorreu a troca de comando no clube

Lacerda chega a Salvador para substituir Jair Ventura, demitido no início de novembro após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba. O novo treinador estava na Chapecoense na elite nacional, equipe da qual se despediu após aceitar o projeto apresentado pela diretoria rubro-negra, conduzida pelo presidente Fábio Mota e pelo diretor executivo Sérgio Papellin.

Qual é a situação na tabela e quando será a estreia

Na classificação do Brasileirão, o time rubro-negro ocupa a 15ª colocação, com 38 pontos conquistados em 34 partidas disputadas, sustentando apenas um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento para a segunda divisão. A estreia de Lacerda à beira do campo será no dia 19 de novembro, quando o Vitória recebe o Red Bull Bragantino no Barradão, em duelo válido pela 35ª rodada da competição nacional.