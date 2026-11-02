O Vitória anunciou, na manhã desta segunda-feira, 2, a demissão do treinador Jair Ventura. A decisão da diretoria foi oficializada dois dias após a derrota por 2 a 0 sofrida diante do Coritiba, no Estádio Couto Pereira, pela 33ª rodada do Brasileirão. Junto com o comandante, os auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo também deixam a comissão técnica da equipe.

O desligamento ocorre diante da acentuada queda de rendimento do elenco no returno e de uma sequência negativa de quatro jogos sem triunfos na competição nacional. A diretoria optou pela troca no comando a cinco rodadas do fim do torneio, buscando uma reação imediata para afastar os riscos de descenso.

Com o revés fora de casa, a equipe baiana permaneceu na 14ª colocação da tabela, com 38 pontos somados. A distância para a zona de rebaixamento caiu para apenas dois pontos de vantagem sobre o Corinthians, equipe que abre o Z-4.

Números e histórico de Jair Ventura no clube

Contratado em setembro de 2025, Jair Ventura encerra seu ciclo no Barradão com 69 partidas disputadas. Na temporada anterior, o técnico teve papel central ao evitar a queda e garantir a permanência da equipe na Série A.

Em 2026, o treinador liderou o time na conquista do título da Copa do Nordeste e avançou até as quartas de final da Copa do Brasil. Em nota oficial, o clube agradeceu a dedicação dos profissionais pelos serviços prestados e desejou sucesso aos membros da comissão no restante de suas carreiras.

Nota oficial do Vitória

“O Esporte Clube Vitória comunica a rescisão de contrato com o técnico Jair Ventura. Ao lado dos assistentes Emílio Faro e Antônio Macedo, que compõem sua comissão técnica, Jair teve papel decisivo na permanência do clube na Série A em 2025, foi campeão da Copa do Nordeste em 2026 e conduziu nosso time às quartas de final da Copa do Brasil 2026.

Deixamos nosso agradecimento por todas as conquistas e momentos marcantes, e desejamos muito sucesso na continuidade de sua trajetória.

Obrigado, Jair!”