O Vitória fez valer o mando de campo e goleou a Chapecoense por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (07), no Barradão. O duelo foi válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Impulsionado por atuações decisivas de Erick e Matheuzinho, que balançaram as redes duas vezes cada, o time baiano controlou as ações. Consequentemente, castigou a equipe catarinense, que segue afundada na última posição do campeonato.

Vantagem construída no primeiro tempo

Apoiado por sua torcida, o time da casa iniciou a partida trocando passes com tranquilidade. A primeira grande chance veio logo aos 11 minutos, quando Jamerson bateu cruzado e acertou a trave. Em seguida, a Chapecoense tentou responder aos 16 minutos com cabeçada de Garcez, exigindo boa defesa de Lucas Arcanjo. No entanto, a eficiência baiana falou mais alto aos 18 minutos. Afinal, após boa trama ofensiva, Matheuzinho serviu Erick, que finalizou com precisão para abrir o placar. Posteriormente, os visitantes até melhoraram na reta final da primeira etapa. Contudo, esbarraram na falta de pontaria e não conseguiram igualar o marcador.

Goleada consolidada na etapa final

Logo na volta do intervalo, os catarinenses pediram pênalti em lance com Yago Felipe, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. A partir desse momento, o Vitória tomou conta do confronto. Aos 53 minutos, por exemplo, Matheuzinho recolheu a bola na entrada da área, ajeitou e chutou firme para ampliar. Esse golpe abalou a Chapecoense e, por isso, o terceiro gol não demorou a sair. Aos 61 minutos, Erick marcou um belo gol de cobertura, contando novamente com assistência de Matheuzinho. Sentindo o peso do placar, os visitantes cederam ainda mais espaços. Dessa forma, aos 74 minutos, Matheuzinho aproveitou um rebote na área e transformou o placar em goleada. Além disso, na reta final, Lucas Silva arrematou com perigo e quase fez o quinto.

Publicidade Continua após a publicidade

Situação na tabela e próximos compromissos

Os números da partida refletem o volume ofensivo dos donos da casa, que somaram 19 finalizações contra 10 do adversário. Com o resultado positivo, o Vitória chega aos 36 pontos na tabela de classificação. Por outro lado, a Chapecoense permanece com 18 pontos e segue estacionada na lanterna.

Agora, o Vitória volta a campo no próximo sábado, 10, quando visita o São Paulo no Morumbis. Já a Chapecoense joga na segunda-feira, 12, diante do Athletico-PR, em Chapecó. Para este confronto, a equipe catarinense não contará com Fernando, que levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Ambos os confrontos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google