Após o empate por 1 a 1 entre Corinthians e Vitória na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o auxiliar-técnico Léo Porto detalhou a dinâmica com Clarence Seedorf. O treinador comandou a equipe à beira do gramado e explicou as escolhas estratégicas para o duelo.

Seedorf ainda não fez sua estreia oficial devido ao atraso nas documentações do visto de trabalho e assistiu ao jogo da arquibancada da Neo Química Arena, logo atrás do banco de reservas.

Como funcionou o planejamento prévio das substituições?

Ao abordar as trocas realizadas durante a partida, Léo Porto explicou que os cenários foram mapeados de forma conjunta com Seedorf e o assistente Pablo López Vidal ao longo dos treinos preparatórios.

“Já preparamos algumas situações possíveis que poderiam acontecer durante a partida. Durante a semana de trabalho, da mesma maneira que conversamos e trocamos ideias sobre as escalações para esse jogo, também conversamos sobre as substituições que poderíamos fazer. Tínhamos até um documento com algumas ideias, e acho que isso facilitou a tomada de decisões durante o jogo”, afirmou o auxiliar.

Como tem sido a rotina de trabalho com Seedorf no clube?

O profissional também relatou a dinâmica estabelecida com a nova comissão técnica nas atividades no CT Joaquim Grava e como foram definidos os onze iniciais para a rodada.

“A gente trabalhou bem durante a semana, em conjunto com a chegada do professor (Seedorf) e do Pablo, o auxiliar. Tentamos testar diferentes formações durante a semana e pensamos no que seria melhor para essa partida especificamente. Então, decidimos juntos, durante a semana, quais jogadores iniciariam a partida e pensamos que esse seria o melhor time para começar o jogo”, completou Léo Porto em entrevista coletiva pós-jogo.

Seedorf acompanhou a entrevista na sala de coletiva da Neo Química Arena. O holandês deve fazer sua estreia oficial no sábado, 24, no duelo contra o Vasco, fora de casa.