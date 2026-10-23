A terceira e última rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores Feminina 2026 definiu nesta quinta-feira, 22, os classificados para o mata-mata continental em solo equatoriano. Entre a quarta e a quinta-feira, os brasileiros garantiram a liderança de suas respectivas chaves, o Deportivo Cali carimbou a ponta do Grupo D com vitória eletrizante, o Libertad avançou no apagar das luzes e equipes tradicionais se despediram do certame.
Grupo A
Corinthians 5 x 1 Independiente Santa Fe
Gols: Duda Sampaio (6′), Vic Albuquerque (44′, pen.), Belén Aquino (50′ e 60′) e Robledo (84′) [COR]; Ibargüen (4′) [SFE]
As Brabas confirmaram a melhor campanha da competição com autoridade. O Santa Fe assustou logo no início e abriu o placar aos 4 minutos com Ibargüen, mas o Corinthians reagiu imediatamente: dois minutos depois, Duda Sampaio deixou tudo igual. Pouco antes do intervalo, aos 44′, Vic Albuquerque virou em cobrança de pênalti.
Na segunda etapa, o poder ofensivo alvinegro prevaleceu. A atacante uruguaia Belén Aquino brilhou marcando duas vezes, aos 50′ e aos 60′, desmontando a marcação colombiana. Aos 84 minutos, Robledo fechou a goleada por 5 a 1. Com o resultado, o Corinthians fechou a fase de grupos na liderança isolada com 100% de aproveitamento (9 pontos em 3 jogos), enquanto o Independiente Santa Fe garantiu a segunda colocação com 6 pontos, derrotado apenas pelo clube brasileiro.
Colo-Colo 3 x 0 Caracas FC
Gols: Aedo (37′), Valencia (45+2′) e Banini (90+3′)
Mesmo com vitória elástica construída com tranquilidade, o Colo-Colo deu adeus à competição continental. A equipe chilena inaugurou o marcador aos 37 minutos com Aedo e ampliou ainda na primeira etapa, nos acréscimos, com Mary Valencia. Nos acréscimos do segundo tempo, aos 90+3′, a experiente Banini marcou o terceiro para selar a contagem.
Apesar da goleada, as chilenas amargaram a terceira colocação da chave, eliminadas com apenas 3 pontos somados. O Caracas FC encerrou sua tumultuada participação na lanterna do grupo, sem pontuar e com 11 gols sofridos ao longo da primeira fase.
Grupo B
Independiente del Valle 1 x 1 Palmeiras
Gols: Evelyn Burgos (84′) [IDV]; Bia Zaneratto (76′, pen.) [PAL]
Expulsão: Gláucia (45+3′) [PAL]
Em confronto morno e de raras oportunidades claras, o Palmeiras superou a desvantagem numérica para assegurar a liderança da chave. Nos acréscimos da primeira etapa, Gláucia cometeu falta, levou o segundo cartão amarelo e deixou o Alviverde com dez em campo.
Mesmo com uma jogadora a menos, a equipe brasileira conseguiu inaugurar o placar aos 76 minutos em penalidade máxima convertida por Bia Zaneratto. A resposta das Dragonas veio aos 84′, quando Evelyn Burgos aproveitou cochilo defensivo para decretar o 1 a 1. Com a igualdade, o Palmeiras avançou na liderança do Grupo B com 7 pontos, acompanhado pelo Independiente del Valle, vice-líder com 5 pontos.
Belgrano 4 x 2 Universitario
Gols: Ceballos (31′, 38′ e 90+11′, pen.) e Alaides Paz (49′) [BEL]; Araya (2′ e 46′) [UNI]
Em partida movimentada e marcada por excesso de faltas na etapa complementar, o Belgrano superou o Universitario em confronto direto de eliminados. Araya colocou as peruanas em vantagem logo aos 2 minutos, mas Ceballos comandou a reação argentina marcando aos 31′ e virando aos 38′.
No primeiro minuto da etapa final, Araya voltou a balançar as redes e igualou para o time peruano. Contudo, Alaides Paz recolocou o Belgrano à frente apenas três minutos depois. O placar foi sacramentado aos 90+11′, quando Ceballos converteu cobrança de pênalti, completando seu hat-trick. O Belgrano encerrou sua estreia histórica no terceiro lugar com 4 pontos, enquanto o Universitario terminou na lanterna com zero ponto.
Grupo C
LDU 6 x 0 Bolívar
Gols: Barahona (5′, 13′ e 50′, pen.), Angulo (11′), Aldana (48′) e Caicedo (68′)
A anfitriã LDU se despediu da Libertadores Feminina com uma atuação avassaladora diante de sua torcida. O time equatoriano, que ainda não havia balançado as redes no torneio, desencantou em grande estilo ao aplicar uma goleada por 6 a 0 sobre o Bolívar nesta quinta-feira (22).
O massacre começou nos primeiros instantes sob o comando de Barahona, que abriu a contagem logo aos 5 minutos. Angulo ampliou aos 11′ e Barahona marcou o terceiro aos 13 minutos, sacramentando um início fulminante. Na etapa complementar, o ritmo continuou intenso: Aldana fez o quarto aos 47, Barahona completou seu hat-trick aos 50 minutos cobrando pênalti e Caicedo fechou a conta aos 68′. Com o resultado expressivo, a LDU encerrou sua participação em terceiro lugar no Grupo C com 3 pontos, enquanto o Bolívar amargou a lanterna com apenas 1 ponto.
Olímpia 0 x 3 Cruzeiro
Gols: Gisseli (20′), Marília (47′) e Rafa Levis (71′)
O Cruzeiro coroou sua primeira participação na história da Libertadores Feminina com chave de ouro e campanha impecável. Apesar de uma etapa inicial morna, em que se esperava uma postura mais agressiva das Cabulosas, a qualidade técnica pesou aos 20 minutos: Gisseli apareceu bem posicionada para inaugurar o marcador.
No segundo tempo, a equipe celeste voltou com outra postura e resolveu o jogo rapidamente. Logo aos dois minutos da etapa complementar, Marília ampliou a contagem após boa jogada ofensiva. O controle mineiro seguiu absoluto até os 71 minutos, quando Rafa Levis acertou belo arremate para selar o 3 a 0. O resultado garantiu o Cruzeiro na liderança isolada do Grupo C, invicto e com 9 pontos em três jogos, enquanto o Olimpia avançou na segunda colocação com 4 pontos.
Grupo D
Deportivo Cali 3 x 2 Universidad de Chile
Gols: Morales (6′ e 35′) e Guerra (17′) [CAL]; Zamora (37′, pen.) e Acosta (39′) [UCH]
Expulsão: Herrera (final do 2ºT) [UCH]
Uma primeira etapa frenética de cinco gols definiu a liderança do Grupo D para o Deportivo Cali. As colombianas construíram vantagem logo no início: Morales abriu o placar aos 6′, Guerra fez o segundo aos 17′ e Morales voltou a marcar aos 35 minutos para abrir 3 a 0. A Universidad de Chile reagiu na mesma moeda antes do intervalo, diminuindo com Zamora, de pênalti, aos 37′, e encostando com Acosta aos 39′.
No segundo tempo, as colombianas administraram o resultado. O clima esquentou na reta final e a chilena Herrera acabou expulsa com cartão vermelho direto apenas 15 minutos após entrar em campo. O resultado garantiu o Deportivo Cali nas quartas de final como líder do grupo, com 7 pontos, enquanto a Universidad de Chile foi eliminada na lanterna com 1 ponto.
Libertad/Limpeño 2 x 2 Nacional
Gols: Peña (13′) e Palacios (27′) [LIB]; Cesane (67′) e Marcora (76′) [NAC]
Expulsão: Fontán (85′) [NAC]
Duelo tenso e de fortes emoções na disputa direta pela classificação. O Libertad começou implacável e abriu dois gols de vantagem ainda na etapa inicial com Peña, aos 13 minutos, e Palacios, aos 27′. O confronto seguiu truncado e faltoso, mas as uruguaias do Nacional reagiram no segundo tempo: Cesane descontou aos 67′ e Marcora decretou o empate aos 76′.
Aos 85 minutos, o Nacional perdeu Fontán, expulsa pelo segundo cartão amarelo por conduta antidesportiva. Com o 2 a 2 no placar, as paraguaias do Libertad asseguraram a segunda colocação da chave com 5 pontos e carimbaram a vaga nas quartas, enquanto o Nacional acabou eliminado na terceira posição com 2 pontos.
Quartas de final
Os quatro duelos das quartas de final da CONMEBOL Libertadores Feminina 2026 ficaram definidos com Corinthians x Independiente del Valle, Palmeiras x Independiente Santa Fe, Cruzeiro x Libertad/Limpeño e Deportivo Cali x Olimpia, reunindo os três clubes brasileiros líderes invictos de suas chaves, a equipe colombiana dona da ponta do Grupo D e os quatro segundos colocados em confrontos únicos que valem vaga na semifinal, lugar no Mundial de Clubes em Miami e a premiação campeã de R$ 10,8 milhões.