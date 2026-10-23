O técnico holandês Clarence Seedorf teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira, dia 23, e está liberado para estrear como treinador do Corinthians. O profissional já pode dirigir a equipe contra o Vasco neste sábado, 24, às 18h30, em São Januário, em confronto da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

A homologação do contrato de Seedorf necessitava da validação de certidões do exterior, como a certidão de nascimento expedida no Suriname e o atestado de antecedentes dos Emirados Árabes Unidos. Simultaneamente, a diretoria do Timão concluiu o acerto financeiro referente à rescisão de Fernando Diniz, que também teve a saída registrada no sistema da CBF nesta sexta-feira.

Contratado com vínculo até o fim de 2027, Seedorf vinha comandando os treinos no CT Dr. Joaquim Grava e acompanhou o empate recente por 1 a 1 com o Vitória das tribunas. O técnico assume o elenco com o desafio imediato de afastar o clube da zona de rebaixamento: o Corinthians ocupa a 16ª posição com 33 pontos em 31 partidas disputadas, um ponto acima da zona de descenso, e busca encerrar um jejum de nove partidas consecutivas sem vitória no torneio.