O atacante Memphis Depay teve diagnosticado um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita e virou dúvida para os próximos compromissos do Corinthians. O clube alvinegro confirmou o problema físico em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 21, sem estipular um prazo público para o retorno aos gramados.

Qual foi a lesão de Memphis?

A lesão do atacante holandês atinge a região posterior da coxa direita. O atleta já iniciou os trabalhos de fisioterapia e reabilitação sob os cuidados dos profissionais do departamento médico no CT Joaquim Grava.

Além do camisa 10, o zagueiro Gabriel Paulista também segue em tratamento no clube em decorrência de um estiramento muscular no adutor da perna esquerda. O departamento médico alvinegro monitora a recuperação clínica de ambos os atletas diariamente.

Impacto no elenco

A condição física de Memphis compromete a participação do jogador no confronto contra o Vasco, agendado para este sábado, dia 24, no Estádio de São Januário, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube paulista ocupa atualmente a 16ª colocação na classificação geral, com 33 pontos conquistados, necessitando de pontos para consolidar sua permanência na elite nacional.