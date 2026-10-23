O Complexo Serra Dourada, em Goiânia, passa pela maior modernização de seus 50 anos de história. Com R$ 400 milhões em investimentos privados previstos, o projeto contempla reformas em todos os setores do estádio, melhorias nos acessos de pedestres e veículos e adequações para ampliar a capacidade de receber grandes eventos. A conclusão dos trabalhos está prevista para 2028.

No estádio, após a conclusão da demolição da antiga estrutura do setor da geral e a remoção dos assentos, as equipes iniciaram as fundações para a instalação da nova arquibancada inferior e da futura área de camarotes. A modernização de bares e banheiros localizados nos anéis internos também entrou em fase de acabamento.

A reestruturação prevê a transformação do estádio em um complexo de padrão internacional, inspirado nas maiores arenas da National Football League (NFL). Entre as inovações, Goiás terá o primeiro estádio do país a contar com camarotes fixos no nível do gramado, posicionados a poucos metros dos atletas e do banco de reservas.

O projeto inclui ainda a aproximação da arquibancada ao campo, o rebaixamento do gramado em 1,5 metro e a construção de 23 camarotes no nível do campo. Para garantir visão limpa por cima das placas de LED e dos bancos de reservas, os camarotes terão piso elevado a 1 metro do gramado. O setor contempla ainda 46 assentos adaptados para Pessoa com Deficiência (PCD) e assento para Pessoa com Obesidade (PO).

A logística e os acessos do Complexo também recebem melhorias. O túnel sudoeste será adequado para contar com passagem exclusiva para veículos pesados, facilitando a montagem e a desmontagem de grandes eventos. No Goiânia Arena, as obras voltadas à otimização da operação e da circulação de público seguem de acordo com o cronograma previsto.

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O planejamento foi estruturado sob o conceito de operação continuada, permitindo que o Complexo siga ativo durante a execução dos trabalhos. A estratégia mantém a agenda de grandes shows, além do funcionamento normal do Goiânia Arena e dos estacionamentos.

Durante a vistoria, o governador Daniel Vilela destacou o potencial da nova estrutura para ampliar a realização de eventos na capital. O político citou a realização de grandes eventos na cidade, como a etapa brasileira de MotoGP, realizada em 2026 e com mais quatro edições confirmadas. “Goiânia é hoje uma cidade segura e o medo não faz parte da rotina, como no passado, além de oferecer transporte público moderno, com a passagem congelada em R$ 4,30 desde 2019”.