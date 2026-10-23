O programa Debate Placar levantou questionamentos importantes sobre a gestão do elenco do Corinthians e o momento institucional do clube, abordando diretamente a relação entre a comissão técnica e as principais peças do grupo.

Como se dá a relação entre Seedorf e o elenco?

Durante a análise, os debatedores discutiram as escolhas táticas do treinador e a postura adotada no comando da equipe, ponderando sobre como a convivência com nomes de peso como Memphis Depay impacta o ambiente interno.

Quais são os riscos dos atrasos nos direitos de imagem?

Além do aspecto esportivo, o painel destacou uma nova pendência financeira nos bastidores do clube: o atingimento do terceiro mês consecutivo de atraso no pagamento dos direitos de imagem dos atletas. Os comentaristas apontam que tal situação pode trazer desdobramentos contratuais e jurídicos relevantes.