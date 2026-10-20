O Corinthians voltou a descumprir o acordo de parcelamento firmado com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), ligada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clube não realizou a quitação da sexta parcela do plano, estimada em cerca de R$ 8 milhões, que venceu na última segunda-feira, 19.

Esta é a segunda prestação consecutiva deixada em aberto pela instituição alvinegra, que também não havia liquidado a cobrança de julho, avaliada em valor semelhante. Diante da reincidência, o Cuiabá, que figura como um dos credores da lista por conta de pendências na compra de Raniele, formalizou um requerimento à entidade para que o transfer ban seja ampliado por seis meses, mesmo se ocorrer eventual pagamento posterior. A CNRD ainda não se manifestou oficialmente sobre o pleito.

Em nota oficial, a diretoria do Corinthians informou que prioriza a quitação do débito e que a pendência está integrada ao planejamento financeiro em curso, embora não tenha divulgado prazo para a liquidação. Com isso, a equipe mantém restrições ativas para inscrição de reforços: além dos processos domésticos na CNRD, o clube soma duas punições da Fifa por débitos contratuais com o Philadelphia Union e o Midtjylland.

O plano homologado em abril de 2025 prevê o acerto de R$ 76 milhões em parcelas trimestrais ao longo de seis anos.