O Bahia ultrapassou a marca de meio milhão de torcedores como mandante no Campeonato Brasileiro de 2026. A confirmação do número expressivo veio após a atuação recente da equipe em Salvador, consolidando o apoio das arquibancadas na reta decisiva da temporada nacional.

Como o clube alcançou a marca histórica?

O feito foi oficializado após a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, em confronto válido pela 30ª rodada da Série A. Disputada na Arena Fonte Nova, a partida registrou um público de 28.704 espectadores, suficiente para fazer o clube baiano romper a barreira dos 500 mil pagantes no torneio.

No jogo seguinte, a derrota por 3 a 0 para o Flamengo foi assistida por 47.465 torcedores.

Qual é a média de público do Bahia em 2026?

Ao longo de 16 partidas realizadas em seus domínios nesta edição da Série A, a equipe acumula um total de 507.590 pagantes. O número garante ao Tricolor a terceira maior média de público do torneio nacional, com índice de 33.839 torcedores por partida.

A presença expressiva nas arquibancadas reforça o papel do estádio em Salvador como um dos principais pontos de sustentação da equipe na disputa das rodadas finais da competição.