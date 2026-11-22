O técnico Rogério Ceni admitiu a responsabilidade pela derrota do Bahia diante do Coritiba por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado negativo em Salvador desencadeou protestos e vaias vindos das arquibancadas.

Por que a estratégia inicial falhou?

Durante a entrevista pós-jogo, o treinador detalhou que a formação defensiva com três zagueiros armada pelo adversário alterou a dinâmica esperada para o confronto. Rogério Ceni destacou que a falha esteve no planejamento semanal da equipe mandante.

“Eu acho que nós… eu não esperava o Coritiba com uma linha de cinco quando nós trabalhamos, porque com a ausência do Jaci, o tempo parado do Maicon. E dentro do que eu imaginava para o jogo, realmente a escalação é uma responsabilidade minha. O erro desse primeiro tempo não é de percepção, mas de preparação, uma semana inteira”, afirmou Rogério Ceni, em entrevista coletiva.

Como o treinador avaliou a reação da torcida?

Questionado a respeito das cobranças da torcida tricolor no estádio, Ceni tratou as manifestações com naturalidade e considerou legítimo o descontentamento do público pelo placar adverso em casa.

“É uma democracia, um direito do torcedor, é natural. Se escolhe vaias e culpados, é natural do futebol”, declarou o técnico.

Rogério Ceni ainda reforçou a necessidade de resultados positivos para manter a harmonia no estádio. “O torcedor vem para o estádio para sair vencedor. O que foi visto foi um primeiro tempo ruim mesmo, depois fizemos tudo para sair vencedor, mas não vencemos. Então as vaias são normais e até justas pelo resultado”, afirmou Ceni.