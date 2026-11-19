O técnico espanhol Pep Guardiola convocou a torcida do Bahia para comparecer em peso ao duelo diante do Coritiba, marcado para este sábado, 21, na Arena Fonte Nova. O confronto é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que disse Pep Guardiola aos torcedores tricolores?

Em publicação veiculada nesta quinta-feira, dia 19, no perfil oficial do clube no Instagram, o treinador confirmou sua ida a Salvador e pediu o estádio cheio para apoiar a equipe comandada por Rogério Ceni.

“Sábado estarei em Salvador da Bahia. E já que estou no Brasil, bora ver um jogo! Estarei ao lado de vocês, quero ver o estádio lotado e vamos ganhar! Espero ver vocês sábado na partida. Tchau”, declarou Pep Guardiola

Qual o motivo da visita de Guardiola ao Brasil?

A presença do ex-técnico do Manchester City integra uma visita institucional ao país ao lado de Ferran Soriano, CEO do Grupo City, conglomerado que é dono da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) da equipe baiana.

Além de compromissos corporativos da holding, a comitiva acompanhará a reta final da competição nacional na capital baiana. O Tricolor de Aço soma 53 pontos e segue na disputa direta por uma vaga na Copa Libertadores. A expectativa é de casa cheia para o duelo do fim de semana.

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