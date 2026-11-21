O Coritiba superou o Bahia por 1 a 0 na tarde deste sábado, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo onde o time da casa teve mais posse de bola e acumulou chances perdidas, os visitantes foram precisos na etapa final para garantir o triunfo. O resultado dá fôlego ao Coxa na tabela, enquanto o Tricolor de Aço, que já entrou em campo com vaga matemática garantida ao menos na Copa Sul-Americana, amarga o terceiro tropeço seguido na competição.
Susto, VAR e equilíbrio
O primeiro tempo em Salvador, acompanhado das tribunas pelo técnico Josep Guardiola, foi marcado pelo equilíbrio e por boas chegadas do Coritiba. Aos 25 minutos, após cobrança de escanteio, Maicon desviou de cabeça e acertou a trave do goleiro Ronaldo. Pouco depois, Josué quase marcou um gol olímpico, exigindo grande defesa do camisa 1 baiano. Aos 39, o Coxa chegou a balançar as redes em cobrança de falta de Josué, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado por impedimento de Bruno Melo. Buscando mudar o cenário, o técnico Rogério Ceni promoveu três substituições no Bahia ainda aos 43 minutos, mandando a campo Jean Lucas, Caio Alexandre e Éverton Ribeiro.
Chances perdidas e o castigo
Na volta para o segundo tempo, o Bahia pressionou e empilhou oportunidades claras. Logo aos três minutos da etapa final, Kike Oliveira aproveitou falha do goleiro Pedro Luccas, mas, com o gol vazio, finalizou para fora. Aos seis, o mesmo Kike Oliveira acertou a trave direita. Alejo Véliz também teve a chance de abrir o placar aos 18 e aos 20 minutos, mas parou em Pedro Luccas e na falta de pontaria. O castigo para os donos da casa veio aos 29 minutos: Tinga deu belo passe em profundidade para Breno Lopes, que disparou sozinho, driblou Ronaldo e mandou para o fundo das redes, definindo o 1 a 0.
Expulsão e números finais
A situação do Bahia se complicou de vez na reta final. Aos 36 minutos, Nicolas Acevedo recebeu cartão amarelo e, logo no minuto seguinte, foi punido com o cartão vermelho direto, deixando o Tricolor com dez em campo. Com a vantagem numérica, o Coritiba administrou o resultado e ainda teve chances de ampliar com Paulo Roberto nos acréscimos. As estatísticas refletiram a dinâmica do confronto: o Bahia terminou com 59% de posse de bola e 14 finalizações contra 11 do Coritiba, mas ambos os goleiros, Ronaldo e Pedro Luccas, deixaram o campo com quatro defesas cada.
Com o resultado, o Coritiba chega a 45 pontos e sobe para a 11ª colocação no Brasileirão, somando, com este jogo, duas vitórias nas últimas cinco partidas do campeonato. Já o Bahia permanece no 6º lugar com 54 pontos, registrando apenas um triunfo em seu recorte recente de cinco jogos na competição. O Tricolor volta a campo no próximo sábado, 28/11, para enfrentar o Botafogo. O Coxa joga no domingo, 29/11, quando recebe o Flamengo.