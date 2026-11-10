O ex-goleiro da Chapecoense e palestrante, Jakson Follmann, e o jornalista Marco Aurélio Souza lançaram, na noite da última terça-feira, 3, o livro A Vida Depois da Queda. A dupla distribuiu autógrafos e atendeu fãs na Livraria da Travessa, no Shopping Villa Lobos, em São Paulo.

“Fico muito grato a Deus, porque aqui [no livro] pude colocar e eternizar mais um capítulo da minha história. Ver a livraria totalmente lotada, a gente fica muito feliz e grato a Deus. Hoje, poder ajudar as pessoas através das minhas palestras e do meu livro, eu fico muito feliz”, comenta Follmann à PLACAR.

O livro revela bastidores da vida de Follmann, um dos sobreviventes do desastre aéreo na Colômbia, que completa dez anos no próximo dia 29, além de sua reconstrução e aprendizados sobre força, fé e resiliência.

Por conta da tragédia, o ex-goleiro teve sua perna direita amputada do joelho para baixo, precisou encerrar sua carreira no futebol e se reinventou como pessoa e profissional. Atualmente, o ex-arqueiro é palestrante, cantor, empresário, influenciador digital e, agora, autor.

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