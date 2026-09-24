O Brasil enfrenta a Austrália nesta sexta-feira, 25, às 7h (de Brasília), no primeiro compromisso após a Copa do Mundo de 2026. O amistoso marca o início do ciclo rumo a 2030, mais de dois meses depois da eliminação diante da Noruega, nas oitavas de final do último Mundial.

Na história, as equipes se enfrentaram em oito oportunidades, com seis vitórias brasileira, uma australiana e um empate. A seleção marcou 21 gols no histórico do confronto e sofreu apenas um.

Curiosamente, a partida em que tomou o gol foi a única em que o Brasil foi derrotado, por 1 a 0. O duelo foi realizado no dia 9 de junho de 2001, pela disputa do terceiro lugar da Copa das Confederações da Fifa. O gol foi marcado por Shaun Murphy.

O retrospecto de Brasil x Austrália

07/07/1988: Austrália 0 x 1 Brasil (Amistoso)

17/07/1988: Austrália 0 x 2 Brasil (Amistoso)

14/12/1997: Austrália 0 x 0 Brasil (Copa das Confederações)

21/12/1997: Brasil 6 x 0 Austrália (Copa das Confederações)

09/06/2001: Austrália 1 x 0 Brasil (Copa das Confederações – Disputa de 3º lugar)

18/06/2006: Brasil 2 x 0 Austrália (Copa do Mundo da FIFA – Alemanha 2006)

07/09/2013: Brasil 6 x 0 Austrália (Amistoso)

13/06/2017: Austrália 0 x 4 Brasil (Amistoso)