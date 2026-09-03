Pádua, cidade de cerca de 200 mil habitantes no norte da Itália. Ipswich, pequeno distrito do leste inglês. Elche, município de pouco mais de 230 mil habitantes na Comunidade Valenciana, na Espanha. Nenhum desses locais abriga clubes que disputam regularmente a Champions League, nem sequer têm grande história no cenário do futebol. Porém, em setembro de 2026, uma curiosidade une esse locais: campeões do mundo no elenco de clubes da cidade.

O argentino Papu Gómez, da Argentina de 2022, atua no Padova, o espanhol Juan Mata, da Espanha de 2010, veste a camisa do Melbourne Victory, e o francês Thomas Lemar, da França de 2018, defende o Elche. Em meio ao crescimento financeiro de novos mercados da bola, os três fazem parte de um grupo cada vez mais numeroso de vencedores de Copa do Mundo que deixaram os grandes palcos.

Os principais mercados

A América do Norte hoje é lar de Lionel Messi e Rodrigo De Paul, que atuam pelo Inter Miami, Antoine Griezmann, chegando no Orlando City, Hugo Lloris, do Los Angeles FC, e Thomas Müller, do Vancouver Whitecaps. O Catar também se transformou em destino relevante, com três figuras.

Javi Martínez é campeão mundial pela Espanha em 2010 e está jogando no Al Bidda. Julian Draxler, da seleção alemã campeã em 2014, joga pelo Al Ahli. Além deles, há Presnel Kimpembe, vencedor pela França em 2018, que defende o Al Kharitiyath.

Outras prateleiras de clubes europeus também passaram a receber esses atletas, além de Lemar, Papu e Palacios em Elche, Padova e Atlético de Madrid, respectivamente. O volante N’Golo Kanté defende o Fenerbahçe, o centroavante Olivier Giroud segue no Lille e Mario Götze, autor do gol do título alemão na final de 2014, permanece no Eintracht Frankfurt.

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Há casos como o de Juan Mata, meia espanhol campeão em 2010, que está no Melbourne Victory, da Austrália. Aos 38 anos, o jogador atua no mercado australiano desde o ano de 2025.

Entre os vencedores de 2022 pela Argentina, existem ainda jogadores que retornaram ao país, fora do grande centro econômico do futebol. Figuras como Nicolás Otamendi (River Plate), Leandro Paredes (Boca Juniors) e Ángel Di María (Rosário Central) atuam no Campeonato Argentino, em movimento natural.