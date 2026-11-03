O técnico Lionel Scaloni anunciou, nesta terça-feira, 3, a lista de convocados da seleção da Argentina para os compromissos da Data Fifa de novembro, quando a equipe enfrentará o Uruguai, no dia 13, e a Costa Rica, no dia 17.
A convocação é a primeira da Albiceleste após a aposentadoria de Lionel Messi da equipe nacional, ocorrida em outubro após amistoso contra a seleção de Benim.
Entre os atletas chamados pela comissão técnica argentina, destacam-se as presenças do atacante Flaco López e do lateral-direito Agustín Giay, ambos do Palmeiras.
López, que participou de duas partidas na Copa do Mundo de 2026 e marcou seu primeiro gol pela seleção na Data Fifa de outubro, volta a figurar no setor ofensivo, enquanto Giay consolida sua sequência de convocações na equipe principal.
A presença constante da dupla palmeirense na Argentina contrasta com a convocação da seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti, que optou por não incluir jogadores do clube paulista para o mesmo período.
Além da dupla do futebol brasileiro, a relação conta com nomes consolidados no cenário internacional, como o goleiro Emiliano Martínez (Chelsea), os meio-campistas Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City) e Thiago Almada (Atlético de Madrid), e o atacante Julián Álvarez (Atlético de Madrid).
A lista encerra o ciclo de partidas oficiais da Argentina no calendário internacional de 2026.
A lista de convocados da Argentina
Goleiros
Emiliano Martínez — Chelsea
Gerónimo Rulli — Manchester City
Juan Musso — Atlético de Madrid
Santiago Beltrán — River Plate
Defensores
Gonzalo Montiel — River Plate
Agustín Giay — Palmeiras
Aaron Anselmino — Chelsea
Mariano Troilo — Parma
Leonardo Balerdi — Roma
Lisandro Martínez — Manchester United
Facundo Medina — Bayer Leverkusen
Nicolás Tagliafico — Olympique de Lyon
Román Vega — Zenit
Meio-campistas
Ezequiel Fernández — Bayer Leverkusen
Máximo Perrone — Como 1907
Exequiel Palacios — Ipswich Town
Valentín Barco — Chelsea
Alexis Mac Allister — Liverpool
Enzo Fernández — Manchester City
Nicolás Paz — Como 1907
Matías Soulé — Roma
Franco Mastantuono — Fiorentina
Giuliano Simeone — Atlético de Madrid
Gianluca Prestianni — Benfica
Thiago Almada — Atlético de Madrid
Atacantes
Flaco López — Palmeiras
Santiago Castro — Roma
Julián Álvarez — Atlético de Madrid