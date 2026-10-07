O que deveria ser uma noite só de homenagens e emoção no Monumental de Núñez também acabou marcado por uma controversa intervenção comercial.

A despedida histórica de Lionel Messi da seleção argentina, no amistoso disputado contra o Benim, foi atravessada por uma publicidade com drones luminosos que sobrevoaram o estádio, gerando indignação imediata dos torcedores presentes nas arquibancadas e uma avalanche de críticas nas redes sociais.

A revolta generalizada teve início quando o céu de Buenos Aires foi tomado por centenas de equipamentos sincronizados. Em vez de projetarem exclusivamente mensagens de agradecimento e reverência ao maior ídolo recente do país, os drones formaram gigantescas logomarcas de patrocinadores do evento.

A exibição ocorreu justamente em meio às homenagens dedicadas ao craque, quebrando o clima passional e transformando a celebração em um imenso outdoor digital.

As milhares de vozes que cantavam as tradicionais músicas de exaltação ao camisa 10 deram lugar a vaias sonoras e cânticos de protesto direcionados à organização do evento e à Associação do Futebol Argentino (AFA).

Nas redes sociais, o tom de repúdio seguiu a mesma linha, com torcedores acusando os responsáveis de ganância e falta de sensibilidade. O argumento principal dos fãs foi de que a comercialização excessiva desrespeitou o peso histórico da última vez em que Messi vestiu a camisa albiceleste.

Apesar do forte ruído gerado pela publicidade inoportuna, Messi, que horas antes havia divulgado um vídeo afirmando deixar a equipe nacional “em paz” após a conquista da Copa do Mundo de 2022 e do bicampeonato da Copa América, preferiu não estender a polêmica e focou em agradecer ao público.