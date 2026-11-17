Aos 26 minutos do primeiro tempo, a seleção brasileira já vencia Singapura por 4 a 0, no Estádio Nacional do país. Essa goleada, mais do que exaltar o Brasil, expõe um cenário do futebol local, que ajuda a explicar o abismo entre os times: a principal liga do país admite até mesmo jogadores amadores.

Dos 24 atletas convocados pelo técnico Gavin Lee para os amistosos contra Paraguai e Brasil, 22 atuam em clubes de Singapura. As únicas exceções são o zagueiro Safuwan Baharudin, do Selangor, da Malásia, e o meio-campista Harhys Stewart, do Chiangrai United, da Tailândia.

Assim, imensa parte dos atletas que enfrentam a pentacampeã mundial podem atuar contra não-profissionais semanalmente. A possibilidade está prevista no regulamento da Singapore Premier League, em documento que divide os atletas em duas categorias: amadores e profissionais.

Pelo artigo 28, é considerado amador o jogador que não possui contrato de trabalho profissional com um clube e cuja participação no futebol não é remunerada além do reembolso de despesas efetivamente realizadas. O artigo 29 estabelece as condições para o vínculo profissional: contrato de trabalho por escrito, remuneração superior às despesas do atleta e dedicação em tempo integral durante a temporada.

Veja trecho do regulamento

Artigo 27 – Status dos jogadores

27.1. Todos os jogadores que disputam a liga devem estar vinculados a um contrato, em uma das seguintes categorias:

27.1.1. Amador;

27.1.2. Profissional.

Artigo 28 – Definição de jogador amador

28.1. É considerado jogador amador aquele que não possui contrato de trabalho profissional com um clube e cuja participação nas atividades futebolísticas não é remunerada além do reembolso das despesas efetivamente realizadas.

Outras limitações de Singapura

As dificuldades não se restringem à formação de jogadores. Em reportagem publicada em abril de 2026, a emissora Channel News Asia (CNA) abordou os desafios financeiros enfrentados pelos clubes da liga. Segundo a publicação, as equipes recebem subsídios anuais superiores a 2 milhões de dólares de Singapura, mas muitas precisam de aproximadamente mais 1 milhão para cobrir os custos da operação.

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O levantamento também apontou a dificuldade de oferecer carreiras sustentáveis aos atletas. Parte dos jogadores promissores deixa o futebol para buscar empregos em tempo integral. A média de público nos estádios também caiu: de 2.050 espectadores em 2009 para 832 em 2022.

No ranking da Fifa, Singapura ocupa a 149ª posição, enquanto o Brasil está em 6º. A equipe asiática também chega ao confronto depois de perder por 4 a 1 para o Paraguai, na última sexta-feira (13), e por 6 a 0 para a Malásia, em outubro.