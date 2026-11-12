Nesta semana, a segunda Data Fifa pós-Copa do Mundo se iniciará e as principais seleções estão dando os primeiros passos rumo ao Mundial de 2030, na Espanha, Portugal e Marrocos. As seleções se enfrentarão até 18 de novembro.

O encontro internacional inicial do novo ciclo foi maior que o de costume e uniu duas janelas tradicionais em um período de 16 dias de paralisação das competições entre clubes. Os jogos realizados ao longo do período foram marcados pela estreia de novos treinadores, renovação dos elencos e consolidação de trabalhos desenvolvidos nas categorias de base.

Na Europa, as seleções deram início a mais uma edição da Liga das Nações, disputando quatro rodadas durante a Data Fifa. Já as demais seleções do mundo utilizaram o período para a realização de amistosos.

Confira quais foram os principais destaques do início do novo ciclo:

Brasil

A Seleção Brasileira iniciou o ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030 com uma equipe renovada, marcada pela presença de estreantes e jogadores com pouca experiência pela Amarelinha. Carlo Ancelotti já havia sinalizado que alguns atletas encerrariam sua trajetória na equipe após o Mundial de 2026, cenário confirmado pela ausência de Casemiro, Danilo, Alex Sandro e Neymar na primeira convocação do novo ciclo.

Entre as novidades estiveram os goleiros Pedro Morisco e Otávio; os zagueiros Jair e Arthur Dias; os laterais Matheuzinho e Mauro Junior; e os meio-campistas Gabriel Bontempo, Breno Bidon e Martinelli.

O Brasil encerrou a primeira Data Fifa do novo ciclo invicto. A equipe iniciou a série com um empate diante da Austrália, venceu os australianos no segundo confronto e fechou a sequência com um triunfo sobre a Índia. Apesar dos resultados positivos, o desempenho ainda não empolgou os torcedores.

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Para Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, empresa que administra a carreira de mais de 150 jogadores, entre eles o zagueiro Vitor Reis, do Manchester City, as mudanças feitas por Ancelotti são necessárias para a retomada da Seleção ao protagonismo do futebol.

“A recente convocação da Seleção Brasileira marcou o início da renovação de um elenco já envelhecido, e os valores de mercado dos jogadores deixam claro o potencial dessa nova geração. É o começo de uma mudança necessária para recuperar o protagonismo do Brasil no futebol latino-americano”, destaca Fiorito.

Nesta Data Fifa, a Seleção Brasileira terá dois confrontos amistosos na Ásia, contra o Japão, em 14 de novembro, e Singapura, em 17 de novembro.

Espanha

Atual campeã mundial, a Espanha disputou sua primeira Data Fifa após a Copa do Mundo, mantendo a base que conquistou o título. A convocação de Luis de la Fuente preservou a espinha dorsal da equipe, ao mesmo tempo em que abriu espaço para novidades, como o atacante Carlos Espí, do Real Madrid, e o goleiro Josep Martínez, da Inter de Milão.

Em campo, a seleção espanhola manteve os 100% de aproveitamento na Nations League e assegurou a classificação antecipada para a próxima fase da competição. O início do novo ciclo reforça a consistência do trabalho de De la Fuente, que aposta na continuidade do projeto e busca equilibrar a experiência dos campeões com a renovação gradual do elenco.

A Espanha já está classificada para a Copa do Mundo por ser uma das sedes da competição e receber, ao menos, uma partida do torneio.

Argentina

A Argentina, por sua vez, iniciou o novo ciclo com o encerramento da trajetória de Lionel Messi pela seleção, marcando o fim de uma era e de um legado histórico com a camisa albiceleste. Diante desse cenário, o técnico Lionel Scaloni passou a testar novas opções, como Nico Paz, Agustín Giay e Flaco López, jogadores que já haviam sido convocados anteriormente, mas receberam maior protagonismo nesta Data Fifa.

Sem enfrentar seleções de maior expressão, a vice-campeã mundial venceu todos os compromissos da primeira Data Fifa do ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030. A Argentina já está classificada para o próximo Mundial por ser uma das sedes da competição e receber, ao menos, uma partida do torneio.

Os próximos compromissos da seleção, contra Uruguai e Costa Rica, também podem representar os últimos jogos de Scaloni no comando dos Hermanos. O contrato do treinador com a Argentina se encerra ao fim de 2026.

Portugal

Portugal, por outro lado, iniciou o novo ciclo de forma turbulenta com a chegada do técnico Jorge Jesus. A decisão de deixar Cristiano Ronaldo no banco de reservas gerou repercussão e uma série de polêmicas, culminando no anúncio da aposentadoria do astro do Al-Nassr da seleção portuguesa.

Mesmo sem Cristiano Ronaldo, Portugal começou o ciclo em alta e venceu os quatro primeiros jogos pela Nations League. A seleção superou a Noruega em duas oportunidades, além de conquistar vitórias sobre País de Gales e Dinamarca, garantindo de forma antecipada a classificação para a fase de mata-mata da competição.

Com a vaga para Copa do Mundo também garantida, em virtude de ser uma das sedes da competição, os comandados de Jorge Jesus devem se concentrar na disputa das Eliminatórias para Eurocopa de 2028 e da Nations League.

Grécia

Grande surpresa do novo ciclo para Copa do Mundo de 2030, a Grécia venceu a Alemanha pela primeira vez na história e está invicta na Nations League. Com o fortalecimento das categorias de base dos clubes, o futebol grego vive o melhor momento desde a conquista da Eurocopa de 2024.

A nova geração grega conta com nomes promissores, como Christos Tzolis, recém-contratado pelo Arsenal, e Konstantinos Karetsas, do Borussia Dortmund, e agitaram o mercado europeu, movimentando € 135 milhões na última janela de transferências.

“O que acontece hoje com a Grécia mostra que a reconstrução de uma seleção começa muito antes do time principal. Existe um processo de formação que dá espaço para os jovens se desenvolverem, chegarem ao profissional e também ganharem experiência em diferentes mercados, levando depois essa bagagem para a seleção. Formação, oportunidade e continuidade caminham juntas, mas não existe um modelo único que possa ser aplicado em todos os países, esperando os mesmos resultados”, destaca Roger Machado, treinador e professor da CBF Academy.

França

Após a derrota para a Espanha na Copa do Mundo, a França iniciou um novo ciclo sob o comando de um velho conhecido. Campeão mundial pela seleção em 1998, Zinédine Zidane substituiu Didier Deschamps à frente da equipe.

Nos últimos anos, a França consolidou um dos elencos mais qualificados do futebol mundial e chegou, ao menos, às semifinais das últimas três edições da Copa do Mundo. Apesar do bom retrospecto, o desempenho não se traduziu em uma sequência de títulos: a última conquista desta geração foi a Nations League, em 2021.

Sob o comando de Zidane, a seleção francesa permanece invicta e lidera o Grupo A da Nations League, com dez pontos conquistados em quatro partidas.