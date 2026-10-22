A réplica do troféu da Copa do Mundo erguida por Lionel Messi e por atletas da seleção argentina durante a comemoração do título de 2022, no Catar, será colocada a leilão pela casa de eventos Richmond Auctions no dia 7 de novembro.

O objeto, que esteve no gramado do Estádio Lusail por cerca de 45 minutos após a vitória nos pênaltis sobre a França, já está recebendo lances prévios na plataforma oficial da leiloeira.

“O remetente do item levou da Argentina para o Catar. Na verdade, era apenas para ser um adereço fotográfico para ele, sua família e amigos. Eles conseguiram levar para dentro do estádio. Há muitas fotos deles e de suas famílias com o campo ao fundo. Após o gol da vitória, um dos jogadores viu a réplica do troféu nas arquibancadas e achou que seria legal tê-la em campo com o resto do time. Ele se aproximou e perguntou se podia pegar emprestado, e o dono deixou”, explicou Jordan Richmond, fundador da Richmond Auctions, para o inglês The Sun.

“O troféu acabou ficando no campo por uns 45 minutos, e foi erguido por vários jogadores diferentes, inclusive pelo próprio Messi”, completou.

A peça foi levada originalmente ao país sede por torcedores argentinos com o objetivo de servir apenas como adereço para fotos familiares nas arquibancadas. Após o término da partida, um dos jogadores da delegação solicitou a réplica emprestada para utilizá-la nas festividades no campo.

No gramado, a taça paralela foi manuseada por diversos atletas e recebeu autógrafos de nomes como Lautaro Martínez e Gonzalo Montiel, além de figurar no registro fotográfico publicado por Messi que se tornou a postagem mais curtida da história do Instagram, ultrapassando 75 milhões de interações.

A peça não oficial será arrematada em conjunto com um card colecionável que retrata o camisa 10 argentino segurando o troféu no gramado do estádio.

De acordo com a Richmond Auctions, a procedência e a autenticidade do item estão respaldadas por fotos, vídeos, registros notariais e cartas autenticadas, além de ter integrado o acervo de um museu em Buenos Aires antes do leilão.