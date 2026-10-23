A capital do Azerbaijão tornou-se o centro do futebol de base global ao receber a edição inaugural da Copa do Mundo e Festival Sub-15 da Fifa. De acordo com informações da entidade, a competição conta com a presença confirmada de 189 associações nacionais, representando mais de 90% dos 211 membros filiados ao organismo internacional.

O evento mobilizou cerca de 6 mil pessoas em Baku, incluindo 2.646 jovens atletas e 1.134 integrantes de comissões técnicas. Diferente das competições convencionais, o torneio adota uma versão em futebol 8, com equipes formadas por oito atletas em campo e partidas de 40 minutos de duração, divididas em dois períodos de 20 minutos.

Os confrontos utilizam dimensões de 68 por 47 metros e contam com ajustes pontuais de regulamento, como reposições laterais executadas com os pés e linha específica para demarcação de impedimento a 14 metros da linha de fundo. A logística para viabilizar aproximadamente mil confrontos em apenas seis dias prevê rodadas com 20 jogos ocorrendo de maneira simultânea.

Para acomodar a maratona esportiva, as autoridades azerbaijanas concluíram a adequação do Complexo Esportivo Hovsan, situado a leste de Baku, subdividindo dez campos regulares de futebol 11 para suprir a demanda da tabela, enquanto as partidas finais estão agendadas para a arena Baku Crystal Hall. A dinâmica não prevê desclassificações antecipadas: todas as equipes permanecem atuando até a rodada final, distribuídas em seis níveis de desempenho após a fase classificatória.

O formato amplo permite a inclusão de equipes que tradicionalmente não obtêm vagas em fases finais adultas ou juvenis. Ao todo, 78 nações inscritas participam pela primeira vez de qualquer certame mundial com o selo da Fifa. Segundo a organização do torneio, a prioridade é proporcionar rodagem competitiva internacional e intercâmbio cultural para atletas nascidos entre 2011 e 2012 antes da transição para os escalões profissionais.