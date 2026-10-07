A histórica despedida de Lionel Messi da seleção argentina ainda segue repercutindo. Rival histórico pelo posto de melhor jogador do mundo nos últimos nos, o astro português Cristiano Ronaldo utilizou suas redes sociais para registrar uma homenagem ao seu maior adversário esportivo.

“Leo, tantos anos defendendo seu país e uma história que ficará para sempre. Todo o meu respeito pelo que você conquistou com a Argentina. Um abraço”, publicou o português, em resposta a um texto publicado por Messi.

A manifestação de Cristiano Ronaldo chama atenção pelo momento distinto que ambos vivem com suas seleções. Enquanto o argentino optou por encerrar seu ciclo em alta com a camisa da albiceleste, o português recentemente reafirmou seu desejo de continuar defendendo seu país, mesmo em meio a turbulências com o técnico Jorge Jesus.

Outros jogadores, como o atacante uruguaio Luis Suárez e o brasileiro Neymar, também reverenciaram Messi.

“Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos… Não é só a Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol”, escreveu Neymar em sua conta oficial.

“Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol. Foi uma honra ter jogado contra você e, mais ainda, fazer história ao seu lado. Gracias, Leo Messi”, completou em outro momento.

O amistoso contra Benim marcou o encerramento de um ciclo de mais de duas décadas e mais de 200 partidas pela seleção. Maior artilheiro da história da Argentina, Messi coroou sua despedida com um currículo impecável por seu país, após exorcizar o longo jejum de taças.

Seu legado com a equipe principal inclui a consagração máxima na Copa do Mundo de 2022, no Catar, o bicampeonato da Copa América (2021 e 2024) e a Finalíssima (2022).

O jogador também soma uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim (2008) e o título da Copa do Mundo Sub-20 (2005), encerrando sua jornada como o maior ídolo da história recente do futebol argentino.