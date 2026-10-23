O Fluminense terá três desfalques confirmados para o confronto diante da Chapecoense neste sábado, 24, às 19h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Marcão não poderá contar com o zagueiro Millán e o volante Martinelli, ambos vetados pelo departamento médico, além do meia-atacante Savarino, que cumpre suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos.

Após a eliminação nos pênaltis para o Palmeiras na semifinal da Libertadores, o Tricolor volta suas atenções exclusivamente à competição nacional, visando assegurar uma vaga direta na fase de grupos do torneio continental de 2027.

Para a montagem do time, a comissão técnica monitora o desgaste do zagueiro Thiago Silva, preservado em razão do esforço no gramado sintético no meio de semana. Caso o capitão seja poupado, a dupla de zaga será composta por Ignácio e Igor Rabello. Na lateral esquerda, Renê segue sob reavaliação devido a dores no tornozelo e disputa posição com Arana.

A provável escalação do Fluminense para a partida conta com: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Arana (ou Renê); Hércules, Nonato e Ganso (ou Acosta); Canobbio, Serna e Hulk.

O clube carioca ocupa a quinta colocação na tabela do Brasileirão, com 51 pontos conquistados. Um triunfo no sábado, somado a tropeços de Cruzeiro e Athletico Paranaense na rodada, pode reconduzir o Fluminense à terceira posição da classificação.