Após a eliminação do Fluminense diante do Palmeiras nas semifinais da Copa Libertadores, o técnico Marcão esclareceu os critérios adotados para a definição dos batedores na disputa por pênaltis. Questionado sobre a ordem das batidas, o treinador detalhou a opção pelo volante Nonato no quarto tiro, antes do atacante Hulk.

Por que Nonato cobrou o quarto pênalti antes de Hulk?

De acordo com a comissão técnica, a escalação dos cobradores levou em consideração o rendimento nos treinamentos e o momento do jogador durante a partida. “Ele treinou bem e estava confiante. Isso aconteceu. Hulk seria o quinto. Faz parte. Nonato estava bem na partida, foi um dos melhores em campo. Total confiança nossa. Infelizmente não fez o gol. Faz parte”, afirmou Marcão.

Como o atacante reagiu à definição dos cobradores?

A presença de Hulk como o quinto homem da série gerou repercussão imediata, visto que a disputa se encerrou antes da cobrança do camisa 7 tricolor. O atleta confirmou que a sequência havia sido estipulada previamente pelo comando técnico.

“Quando a comissão decidiu os batedores, perguntei ao auxiliar e ele disse que eu seria o quinto. Estava confiante, preparado e imaginando que iríamos passar. Mas infelizmente o futebol é isso. Nem sempre quem joga melhor e controla o jogo sai vitorioso. Hoje o futebol mostrou mais uma vez que o resultado, por vezes, é injusto”, disse Hulk.