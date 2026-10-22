O Palmeiras está classificado para a final da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (21), no Nubank Parque, a equipe paulista foi superada pelo Fluminense por 1 a 0 no tempo normal, resultado que igualou o placar agregado em 2 a 2. Na decisão por pênaltis, porém, o time alviverde mostrou frieza, converteu todas as suas cobranças e venceu por 5 a 3, carimbando o passaporte para mais uma decisão continental.
Equilíbrio e poucas chances na etapa inicial
Com a vantagem mínima conquistada no jogo de ida, o Palmeiras controlou o ritmo inicial e deteve 53% da posse de bola. O Fluminense, precisando do resultado, tentava avançar linhas, mas esbarrava no encaixe defensivo alviverde. Aos 20 minutos, o goleiro Carlos Miguel precisou sair da área para afastar uma investida em profundidade. A resposta carioca mais perigosa na etapa inicial veio aos 40 minutos: após bate-rebate, Thiago Silva bateu prensado e Barboza cortou para escanteio.
Susto na reta final leva aos pênaltis
No segundo tempo, o Palmeiras teve oportunidades claras para liquidar o confronto antes do apito final. O time da casa terminou a noite com 12 finalizações contra apenas quatro do adversário. Aos 33 minutos, Andreas Pereira avançou com espaço pela direita e bateu sobre a meta de Fábio. Dois minutos mais tarde, Ramon Sosa invadiu a área e acertou a rede pelo lado de fora.
O Fluminense foi cirúrgico e aproveitou o único espaço cedido. Aos 37 minutos, Wesley Natã tabelou com Ganso e serviu Hércules, que bateu colocado na entrada da área para marcar o gol da partida e forçar as penalidades.
Frieza alviverde e intervenção decisiva de Carlos Miguel
Na disputa da marca da cal, o Palmeiras manteve 100% de aproveitamento. Maurício, Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Piquerez converteram suas cobranças com precisão, enquanto Thiago Silva, Hércules e Guilherme Arana também anotavam para o Fluminense.
A igualdade foi quebrada no quarto tiro tricolor: o volante Nonato bateu à meia-altura e parou na defesa de Carlos Miguel. Na sequência, coube a Marlon Freitas deslocar o goleiro adversário para fechar a contagem em 5 a 3 e selar a classificação palmeirense.
Sequência da temporada
Na final da Libertadores, o Palmeiras enfrentará o vencedor da chave entre Flamengo e Estudiantes. Antes da decisão, ambas as equipes retomam o calendário do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, 24: o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino, enquanto o Fluminense visita a Chapecoense.