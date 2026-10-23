A torcida da Ferroviária esgotou todas as entradas disponibilizadas para os setores mandantes da Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, para o segundo confronto da final do Campeonato Brasileiro Série C contra o Maringá. A confirmação foi divulgada pelo clube nesta sexta-feira, 23.

A carga total voltada exclusivamente aos torcedores grenás somou 15 mil bilhetes. O montante reuniu 5 mil ingressos promocionais — viabilizados por meio de gratuidades legais e trocas solidárias por alimentos não perecíveis — além de 10 mil entradas comercializadas pelos canais digitais e pela loja oficial da equipe.

Com a comercialização pendente apenas no setor reservado aos visitantes paranaenses, a expectativa é que o público total supere 15 mil presentes. A marca superará o recorde de público da equipe no estádio desde o Campeonato Paulista de 2023, quando 12.414 pessoas acompanharam o confronto contra a Inter de Limeira.

A partida decisiva será disputada neste sábado, dia 24, às 17h (horário de Brasília). Como o primeiro jogo, realizado no Estádio Regional Willie Davids, terminou empatado em 1 a 1, quem vencer no tempo normal conquista o título nacional da divisão.

Além da taça inédita, o campeão garante classificação direta para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Caso ocorra um novo empate por qualquer placar na Fonte Luminosa, a definição do título será nas cobranças de pênaltis.