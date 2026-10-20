O São Paulo conquistou o tricampeonato consecutivo do Campeonato Paulista Feminino Sub-15 na manhã deste sábado, 17, ao vencer a Ferroviária por 2 a 0, em Santana de Parnaíba, revertendo a desvantagem do jogo de ida para fechar a decisão em 2 a 1 no placar agregado. Após ser superado por 1 a 0 em Araraquara, o time tricolor impôs o ritmo no Estádio Gabriel Marques da Silva com gols de Alice e Cecília, consolidando as taças erguidas em 2024, 2025 e agora em 2026.

Decisão construída no ataque e solidez defensiva

Precisando do resultado positivo desde o apito inicial, a equipe são-paulina pressionou os primeiros minutos e abriu o placar logo aos sete do primeiro tempo, quando Alice aproveitou assistência de Cecília para igualar o agregado. A virada na série veio no início da segunda etapa: aos nove minutos, Cecília apareceu dentro da grande área para balançar as redes e colocar as donas da casa na frente da disputa. Nos minutos finais, a Ferroviária esboçou reação em busca de uma resposta, mas o sistema defensivo tricolor neutralizou as investidas até o término do confronto.

Campanha invicta nos grupos e domínio no mata-mata

O terceiro troféu seguido coroa uma trajetória de regularidade desde a largada da competição. Na primeira fase, o São Paulo garantiu a liderança isolada do Grupo 2 de forma invicta, somando 16 pontos em seis jogos (cinco vitórias e um empate), além de registrar 16 gols pró e apenas três contra. No mata-mata, o elenco despachou o Audax nas quartas com placar agregado de 3 a 0 e superou o clássico diante do Corinthians na semifinal por 4 a 2 no agregado, reafirmando a solidez do trabalho de base do clube na modalidade.