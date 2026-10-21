A Copa do Brasil Feminina conheceu na noite desta terça-feira, 20, seus dois primeiros semifinalistas. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino sustentou a vantagem construída no jogo de ida e eliminou a Ferroviária no placar agregado. Já em Belo Horizonte, o Internacional superou o Atlético-MG em uma tensa disputa por pênaltis após 90 minutos de pouca inspiração na Arena MRV.
Bragantino suporta pressão da Ferroviária e passa no agregado
A classificação das Bragantinas foi construída em duas etapas distintas. No primeiro confronto, em Araraquara, o Red Bull Bragantino foi cirúrgico: venceu por 2 a 0 com grande atuação da goleira Karol Alves, que frustrou as chegadas das mandantes e garantiu uma vantagem fundamental para a volta.
No Cícero de Souza Marques, o roteiro foi de superação para as visitantes, mas de resistência para as donas da casa. A Ferroviária partiu para cima e encontrou em Fátima Dutra a protagonista da noite. A atleta marcou duas vezes e liderou a vitória grená por 3 a 2. O ímpeto afeano, contudo, não foi suficiente para reverter o agregado. O Bragantino respondeu nos momentos de maior pressão, encontrou os gols necessários e garantiu o 4 a 3 na soma dos placares para avançar.
Inter segura Atlético-MG e leva a melhor na marca da cal
Na Arena MRV, o duelo entre Atlético-MG e Internacional entregou equilíbrio e nervosismo. A primeira etapa teve ritmo lento, excesso de passes laterais e forte marcação, sem que nenhuma das equipes conseguisse incomodar as goleiras. O cenário mudou na volta do intervalo: os dois lados adiantaram as linhas de marcação, aceleraram as transições e criaram chances claras para abrir o marcador, mas pecaram na pontaria e na tomada de decisão, forçando a definição nos pênaltis.
Na marca da cal, o equilíbrio emocional das Gurias Coloradas pesou diante da oscilação adversária. Kaiuska abriu as cobranças convertendo para o Galo, enquanto Sole Jaimes desperdiçou logo na primeira tentativa colorada. Thalita e Julia Bianchi mantiveram o aproveitamento das cobradoras seguintes até que Barraca errou pelo time mineiro, ampliando a desvantagem.
Débora converteu para o Internacional e a sequência ganhou contornos de apreensão quando Laura Maria falhou pelas Vingadoras. Bianca e Karen mantiveram o duelo vivo com cobranças certeiras, deixando nos pés de Caty a responsabilidade do tiro decisivo. A jogadora bateu com categoria, selou a vitória por 4 a 3 nos pênaltis e colocou o Internacional entre os quatro melhores da competição.