A reta final da Copa do Brasil Feminina será palco de uma mobilização de combate à violência contra a mulher. A iniciativa, promovida pela agência FSports por meio do projeto “Movimento Brasileiras” em parceria com o aplicativo “Todas Por Uma”, engloba ações de conscientização e prestação de serviço nas semifinais e nas duas partidas decisivas do torneio nacional.

Conscientização em campo e tecnologia de proteção

A campanha integra a visibilidade das partidas à disseminação de ferramentas de segurança pessoal. Durante os confrontos, os painéis de LED ao redor do gramado exibem mensagens sobre o enfrentamento à violência e incentivam o uso da plataforma digital.

O “Todas Por Uma” é um aplicativo gratuito para sistemas Android e iOS voltado ao socorro preventivo e emergencial. O sistema permite acionar uma rede de contatos de confiança — denominada “Anjos” —, que recebe notificações automáticas com geolocalização em tempo real, além do envio de dados sobre o ambiente, fotos, áudios e horários de forma discreta.

Engajamento digital e objetivos sociais

Fora das arenas, a mobilização ganha força nos canais digitais com criadores de conteúdo e influenciadores, que explicam as funcionalidades da plataforma e disponibilizam links para download.

“Queremos aproveitar a visibilidade da Copa do Brasil Feminina para dar voz a uma causa tão importante como o enfrentamento à violência contra as mulheres”, pontuou Ruskaya Zanini, COO da FSports, ressaltando o plano de transformar a ação em um projeto institucional contínuo.

A proposta de usar o esporte como ferramenta de transformação social também foi ressaltada pelo fundador do aplicativo, Mateus Diniz: “Queremos que, juntos, possamos transformar a força do futebol em uma ferramenta de transformação social e, acima de tudo, salvar vidas”.

Calendário da fase decisiva

O projeto iniciou suas ativações na terça-feira, 3, no empate sem gols entre Bahia e Flamengo, na Arena Fonte Nova. A programação segue nesta quarta-feira, 4, no Beira-Rio, em Porto Alegre, onde Internacional e Red Bull Bragantino disputam a ida da outra semifinal às 19h30, estendendo-se aos jogos de volta e às duas finais da competição.