Gurias Coloradas e Vingadoras empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira, 14, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Em duelo marcado por homenagens às pioneiras do futebol colorado antes do apito inicial e forte equilíbrio tático, as mineiras saíram na frente com Barraca na etapa inicial, enquanto Caty garantiu a igualdade gaúcha em cobrança de pênalti no segundo tempo, deixando a disputa por uma vaga nas semifinais em aberto para o confronto da volta.

Vantagem alvinegra no início e equilíbrio nas ações

O Internacional começou pressionando e criou duas oportunidades logo no primeiro minuto, mas foi o Atlético-MG quem abriu o marcador aos 3 minutos. Após cobrança de falta na área e assistência de Thalita em meio ao tumulto na meta de Gabi Barbieri, a zagueira Barraca empurrou para as redes.

Em desvantagem, a equipe comandada por Fred Constantino buscou o ataque explorando as chegadas de Paola e a movimentação de Sorriso na armação, servindo Sole Jaimes no comando ofensivo. Bem postado no esquema 3-4-3 da técnica Fabiana Guedes, o Galo bloqueou os avanços pelas pontas e apostou nas saídas em transição rápida com Diovanna e Thalita. Com forte disputa no meio-campo e chances divididas — incluindo defesa importante de Weber nos acréscimos —, as mineiras desceram para o intervalo com a vantagem mínima.

Gol anulado pelo VAR e empate colorado

As equipes voltaram sem modificações e o Internacional assumiu o controle territorial da etapa final. Aos 16 minutos, o Atlético-MG chegou a balançar as redes em contragolpe de Pimenta após dividida com Barbieri fora da área, mas o lance foi anulado por toque no braço da atacante alvinegra após quatro minutos de checagem do VAR.

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Logo em seguida, Constantino promoveu alterações e mandou Caty e Mayara Vaz a campo. A postura ofensiva surtiu efeito aos 23 minutos, quando Sorriso sofreu falta de Diovanna dentro da área. Na marca da cal, Caty cobrou com precisão aos 24 minutos, anotando seu primeiro gol com a camisa colorada e empatando a partida. O duelo seguiu truncado e faltoso até o apito final, sem novas alterações no marcador.

Antes do reencontro nacional, as duas equipes voltam as atenções para os campeonatos estaduais neste sábado, 17, às 15h: o Internacional visita o União Forquetense pelo Gauchão Feminino, enquanto o Atlético-MG encara o Venda Nova, também fora de casa, pelo Mineiro Feminino. A decisão da vaga na semifinal da Copa do Brasil acontece na próxima terça-feira, 20, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.