O Red Bull Bragantino venceu a Ferroviária por 2 a 0 na noite desta segunda-feira, 13, na Arena Fonte Luminosa, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Com eficiência nas transições ofensivas e grande atuação defensiva, a equipe visitante derrubou uma invencibilidade de 15 partidas da Ferrinha em seus domínios e construiu uma vantagem sólida para o duelo decisivo.
Pressão mandante, gol anulado e equilíbrio nas defesas
A Ferroviária iniciou o confronto em ritmo acelerado, apostando no volume pelo lado direito com Fátima Dutra e Sissi. O ímpeto inicial, no entanto, foi interrompido aos 11 minutos pela lesão da atacante Thayslane, que sofreu um corte no joelho ao tentar um domínio e precisou ser encaminhada de ambulância à Santa Casa de Araraquara. Nat Vendito entrou em seu lugar.
Mesmo com a posse de bola predominantemente afeana, o Bragantino manteve as linhas ajustadas e explorou escapes rápidos sob a liderança de Rafa Mineira e Tamires. A goleira Karol Alves se destacou ao intervir em finalizações de fora da área de Vendito e em cobrança de falta rasteira de Dos Santos.
O lance mais marcante da etapa inicial ocorreu aos 40 minutos: em jogada ensaiada após lançamento do meio-campo, Sissi completou de cabeça para as redes, mas o lance foi anulado por impedimento da atacante. Antes do intervalo, Vendito ainda acertou a trave após erro na saída de bola das visitantes. A etapa terminou com cartões, faltas duras e discussões na descida para os vestiários.
Duda Rodrigues e Lurdinha definem em contra-ataques
O Bragantino aproveitou os espaços e foi cirúrgico aos 8 minutos. Em lançamento longo de Camila Ambrósio desde o campo defensivo, Duda Rodrigues disparou em velocidade, superou a marcação e bateu rasteiro na saída de Luciana para abrir o placar.
Em vantagem, as visitantes mantiveram a consistência e criaram chances aéreas com Mylena e Rafa Mineira, ambas contidas por Luciana. A Ferroviária respondeu com alterações táticas, adiantou o bloco de marcação e aumentou o volume ofensivo, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio central do Bragantino.
A Ferroviária tentou responder com mudanças táticas e rondou a área adversária, mas parou no bloqueio central e nas intervenções de Karol Alves. Aos 40 minutos, em lance semelhante ao primeiro gol, Ambrósio desarmou no campo de defesa e lançou Lurdinha. Livre, a atacante aplicou a lei do ex e tocou com categoria para fechar a conta.
Nos acréscimos, a Ferroviária pressionou em bolas alçadas na área, mas esbarrou em cortes decisivos da zaga e em defesas de Karol Alves.
Jogo de volta
A partida de volta entre Red Bull Bragantino e Ferroviária está marcada para terça-feira, 20, com mando das Braga Girls. O Bragantino pode perder por até um gol de diferença para avançar às semifinais, enquanto a Ferroviária precisa vencer por dois gols de vantagem para levar a decisão aos pênaltis, ou por três ou mais para classificar-se no tempo normal.