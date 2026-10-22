O Bahia assegurou sua vaga na fase semifinal da Copa do Brasil Feminina ao derrotar o São Paulo por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira, 21, em Campinas, pelo confronto de volta das quartas de final. Depois de ter vencido a partida de ida por 2 a 1 em Salvador, a equipe baiana suportou a pressão das donas da casa, foi eficiente na transição ofensiva e fechou o placar agregado em 3 a 1. O revés encerra a trajetória das são-paulinas, atuais campeãs nacionais, no torneio mata-mata.

Primeiro tempo truncado e resposta baiana no ataque

Precisando reverter a desvantagem do duelo de ida, o São Paulo iniciou a partida tentando impor volume de jogo ofensivo no campo de ataque. No entanto, o Bahia manteve postura firme na marcação e não abriu mão de responder nos contragolpes, acumulando mais que o dobro de finalizações do adversário ao longo dos primeiros 45 minutos.

Apesar do maior volume visitante nos arremates, a chance mais aguda do primeiro tempo pertenceu à equipe paulista, em finalização salva em cima da linha pela zaga tricolor. O excesso de disputa física ditou o ritmo truncado do confronto, totalizando 21 infrações assinaladas pela arbitragem antes do intervalo e deixando o panorama favorável à administração de resultado por parte do clube baiano.

Eficiência no segundo tempo e panorama das semifinais

A estratégia visitante consolidou-se logo aos seis minutos do segundo tempo. Em jogada construída pela intermediária, Roque acertou inversão precisa para Cássia, que apareceu livre de marcação na grande área; com frieza, a atacante finalizou por cobertura sobre a goleira Carlinha para inaugurar o marcador. Com o placar desfavorável, o São Paulo tentou pressionar, mas encontrou um sistema defensivo bem posicionado até o apito final.

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Com a classificação, o Bahia junta-se a Red Bull Bragantino e Internacional, equipes que também já garantiram presença nas semifinais da competição. A quarta e última vaga será definida nesta quinta-feira, 22, às 19h, no clássico entre Fluminense e Flamengo — o Tricolor das Laranjeiras entra em campo com a vantagem do empate após ter vencido o confronto de ida por 2 a 1.