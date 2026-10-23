A rescisão do contrato de trabalho do técnico Fernando Diniz com o Corinthians foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira, 23.

Com a oficialização da saída do treinador no sistema da entidade, o clube alvinegro formalizou o acordo para o pagamento parcelado de R$ 4,8 milhões referentes às multas rescisórias da comissão técnica desligada do Parque São Jorge no início deste mês.

Do montante total acertado entre as partes, R$ 3,8 milhões serão repassados diretamente a Fernando Diniz. O restante da verba será destinado ao pagamento das rescisões do preparador físico Wagner Bertelli, do analista de desempenho Lucas Vergne e do fisiologista Luiz Fernando Barros.

Com o encerramento formal do vínculo trabalhista, o treinador está liberado para ser inscrito por qualquer outra equipe do futebol nacional ou internacional.

Contratado em abril com a meta de conduzir o Corinthians nas fases decisivas da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, Diniz acabou caindo com a equipe em ambas as competições eliminatórias. A permanência do comandante no cargo tornou-se insustentável após uma sequência de sete derrotas consecutivas no início do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, Fernando Diniz esteve à frente do Corinthians em 33 partidas oficiais, registrando um retrospecto de 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas — aproveitamento de 47,5%. Atualmente sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o time do Parque São Jorge tenta reabilitar-se no Brasileirão, onde ocupa a 16ª colocação na tabela.