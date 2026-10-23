Os programas de sócios-torcedores consolidam-se como forma dos clubes relacionarem-se com a torcida e garantirem importantes receitas ao longo da temporada. No Brasil, as equipes têm buscado novas formas para impulsionar os programas. Um dos principais exemplos vem do Atlético Mineiro, que divulgou na última semana ter atingido a marca histórica de 300 mil sócios.

Finalista da Copa Sul-Americana, o alvinegro registrou um crescimento de 50% no programa Galo na Veia, que em agosto estava na casa dos 200 mil. O salto se deu após o lançamento de três modalidades no programa, com oferta de novas opções de adesão e ampliação dos benefícios disponíveis e do relacionamento com os torcedores. Entre as principais vantagens destacam-se a escolha de uma camisa oficial, participação de Tour na Arena MRV, visita ao CT do Galo, descontos de até 13% na Loja do Galo online, descontos e cashback em produtos variados e serviços em parceiros cadastrados, além de sorteios e experiências exclusivas.

Robson Oliveira, presidente e sócio-fundador da FutebolCard, empresa líder na gestão de ingressos e de programas de sócio-torcedor, endossa a importância do oferecimento de benefícios exclusivos aos fãs e explica como a inteligência de dados é fundamental nesse processo.

“Em todos os tipos de interação com consumidores, são gerados dados e informações valiosas que possibilitam mapear de forma mais precisa os padrões de consumo e o comportamento do público. A partir dessas noções, é possível realizar campanhas personalizadas, impulsionando, por exemplo, o número de sócios. Quando um clube sabe com que frequência determinado torcedor vai aos jogos, quanto costuma gastar, quais produtos consome, qual modalidade de pagamento prefere e quais experiências já utilizou, ele passa a ter condições de construir uma relação mais contínua”, pontua.

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Outros gigantes que recentemente anunciaram novidades na relação com os torcedores foram Corinthians, Flamengo e Santos, com parcerias com o CRMBonus, programa de assinatura que converte o desempenho do time em benefícios para o torcedor, além de destinar parte da receita das assinaturas para o próprio clube. No caso do Corinthians, em que o contrato prevê a distribuição mensal de créditos digitais para os associados do Fiel Torcedor e a exposição da marca Torcedor Premiado no uniforme, as estimativas são que a parceria renda até R$ 100 milhões para o alvinegro, a depender das adesões dos fãs ao Torcedor Premiado.

Ainda no Corinthians, neste ano o clube anunciou uma parceria com a Somos Young, empresa de tecnologia e inteligência artificial que desenha, implementa e opera jornadas de relacionamento em escala. A ferramenta, até então inexistente na estrutura do clube, foi colocada em funcionamento em apenas 30 dias, um tempo recorde de implantação. Por meio da assistente virtual ‘ThIAna’, criada sob medida para atender os corinthianos no WhatsApp, cerca de 1,56 milhão de mensagens foram trocadas. Ao longo desse período, 65% das demandas foram solucionadas pela IA, sem necessidade de intervenção humana, direcionando a atuação da equipe para casos mais complexos e deixando a maior parte da operação sob responsabilidade da nova ferramenta.

“O Corinthians tem no torcedor um dos seus maiores patrimônios, e isso exige que cada contato com o clube seja tratado com respeito, agilidade e assertividade. Nosso trabalho é fazer com que essa relação seja positiva desde a primeira interação, usando tecnologia, dados e inteligência para aproximar ainda mais o clube de milhões de corinthianos e transformar cada conversa em uma oportunidade de fortalecer esse vínculo”, destaca Henrique Borges, vice-presidente da Somos Young.

Ainda na capital paulista, o São Paulo anunciou, em outubro, uma parceria com a Ticketmaster para integrar a operação de bilheteria e o programa Sócio Torcedor, com a proposta de facilitar o acesso dos associados aos benefícios e à compra de ingressos em uma mesma estrutura digital. O clube também já vinha aprimorando seu programa de fidelidade, com iniciativas para permitir a troca de pontos acumulados por experiências exclusivas, como ingressos, acesso a grandes shows realizados no MorumBIS e jogos comemorativos no centro de treinamento.

No interior de São Paulo, o destaque é para o Botafogo-SP, que lançou em outubro a Missão Botafanáticos, um portal de gamificação que busca ampliar o engajamento dos sócios-torcedores e fortalecer o vínculo com o clube ao longo da temporada. A plataforma oferece desafios e missões que permitem acumular pontos de experiência (XPs), utilizados para acompanhar a evolução dos participantes, e Tibérios, moedas que podem ser trocadas por recompensas e experiências exclusivas. A iniciativa também prevê benefícios relacionados à presença nos jogos na Arena Nicnet e outras oportunidades de interação, com o objetivo de tornar o programa mais atrativo e incentivar a fidelização dos associados.

“Queremos que o sócio-torcedor tenha motivos para se relacionar com o clube durante todo o ano, e não apenas no momento da adesão ou do pagamento da mensalidade. A Missão Botafanáticos nos permite reconhecer a participação e a fidelidade dos torcedores, oferecendo recompensas e experiências exclusivas. Para o clube, também é uma oportunidade de incentivar a presença nos jogos, fortalecer o relacionamento com os associados e conhecer melhor seus hábitos e interesses, além de criar novas possibilidades de relacionamento com parceiros comerciais”, afirma Laura Louzada, gerente de marketing do Botafogo-SP.

No Rio de Janeiro, outras equipes que lançaram recentes novidades para ampliar o relacionamento com o torcedor foram o Vasco e o Fluminense. O alvinegro reformulou em setembro o programa Sócio Gigante para estabelecer um novo mecanismo de prioridade na compra dos ingressos, a partir do reconhecimento progressivo da recorrência, fidelidade e engajamento do torcedor. A mudança visa estimular uma relação mais contínua entre o associado e o clube. O tricolor, por sua vez, anunciou em agosto o “Chama Tricolor”, programa de indicação com benefícios, estabelecendo uma dinâmica em que torcedores que converterem novos associados serão beneficiados com PIX e experiências especiais.

Quando se fala em planos de sócios-torcedores no Brasil, dois dos clubes que também destacam-se como referência são Palmeiras e Internacional, que ocupam a segunda e a terceira posição no ranking de adesões no país, com 170 mil associados e 126 mil, respectivamente. O Colorado tem um dos cases de maior sucesso no Brasil e foi o primeiro no país a chegar aos 100 mil sócios, em 2009, além de também ser pioneiro ao dar aos associados o direito a voto nas eleições presidenciais. O time possui cinco categorias com diferentes benefícios dentro do programa, com mensalidades que variam de R$ 9,50 a R$ 182,50.

“Nosso programa é consolidado e se tornou uma referência entre os clubes da América do Sul, e um dos segredos é o fato de estarmos sempre atentos às mudanças de comportamento e às novas demandas do público. Esse comportamento nos permite fazer melhorias, implementar novidades e ampliar os benefícios, e tudo isso resulta em um serviço cada vez mais completo, com opções que atendam aos diferentes perfis de torcedores”, afirma Pedro Azambuja, diretor executivo de B2C do Internacional.

Os números atingidos pelo clube gaúcho também são impulsionados por uma parceria que vem desde 2017 com a Imply ElevenTickets, empresa que centraliza toda a jornada do sócio-torcedor em um único ecossistema, para proporcionar praticidade e agilidade aos usuários. Alguns dos serviços de destaque junto ao clube são o gerenciamento e aprimoramento na venda de ingressos e produtos, gestão de sócios e controle de acessos.

“Um dos exemplos de tecnologias e serviços que implementamos junto ao clube é SuperApp Mundo Colorado, que reúne em um só ambiente os serviços que o torcedor colorado precisa, além da venda de ingressos em diversos canais, da gestão de sócios com ondas de vendas, programa de vantagens, gamificação e serviços integrados. Otimizamos toda a jornada dos sócios e oferecemos inteligência de dados para permitir ao clube conhecer melhor seus torcedores, a partir do desenvolvendo estratégias personalizadas de engajamento”, destaca Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

O Palmeiras, por sua vez, tem mantido o número de sócios em elevado patamar desde o lançamento do Palmeiras Pay, serviço financeiro do clube, iniciado em 2023. Em 2024 o alviverde também passou a oferecer uma série de novos benefícios e vantagens exclusivas aos seus sócios, como descontos em ingressos e produtos oficiais, além de acesso a eventos exclusivos. Já entre as recentes iniciativas de destaque, o alviverde, como de costume, preparou descontos no Programa Avanti, no Palmeiras Pay, na PalmeirasStore.com e no Nubank Parque Tour para o mês de setembro, em comemoração ao Dia do Cliente.

Outro projeto recente de destaque – este, porém, não é uma iniciativa do clube envolvido – que pode impulsionar a conexão com a torcida é o Museu Virtual da História Atleticana criado por torcedores do Athletico-PR, em iniciativa que é fruto de um trabalho independente de fãs do clube. O público pode reviver a centenária história do “Furacão”, com fotografias, dados e documentos históricos, incluindo materiais compartilhados pela torcida rubro-negra.

“O museu virtual atende a uma demanda antiga da torcida pela valorização e preservação da história do clube. Para nós, foi muito gratificante lançar esse projeto e, quando começamos a reunir o material, percebemos a dimensão daquilo que estava espalhado em coleções particulares e na memória de muitos atleticanos. A ideia, desde o início, é que todos os atleticanos possam interagir e colaborar com o museu”, destaca o médico Murilo Santos, vice-presidente da Associação Nosso Atlético, idealizadora do museu virtual. Além de um dos responsáveis pelo projeto, ele também atuou no departamento médico do Athletico entre 1993 e 2004.