O atacante Vitor Roque deu mais um passo em seu processo de reabilitação e voltou a trabalhar no gramado da Academia de Futebol nesta quinta-feira, 22.

Afastado dos gramados desde o clássico contra o Corinthians, no dia 11 de outubro, por conta de uma entorse no tornozelo, o jogador realizou exercícios na parte interna do centro de excelência e cumpriu rotina de movimentações físicas e com bola sob a supervisão do departamento de fisioterapia.

A reapresentação do elenco alviverde marcou o início dos trabalhos voltados para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras entra em campo neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Red Bull Bragantino.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no confronto de quarta-feira contra o Fluminense cumpriram cronograma regenerativo no centro de recovery e neurociência, enquanto os demais jogadores realizaram atividades técnicas em espaço reduzido.

Para a montagem da equipe que disputará a rodada da Série A, o técnico Abel Ferreira volta a ter à disposição o lateral Giay e o zagueiro Gustavo Gómez, que cumpriram suspensão automática no compromisso anterior do torneio nacional contra o Athletico Paranaense.

Em contrapartida, o treinador não poderá contar com o meio-campista Andreas Pereira, expulso na última partida do campeonato, além de monitorar o atacante Paulinho, submetido a exames que constataram um trauma na panturrilha direita.