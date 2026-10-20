A torcida do Palmeiras promete lotar o Nubank Parque para o confronto decisivo contra o Fluminense, válido pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores. O clube paulista confirmou a comercialização de 36.500 ingressos para o duelo agendado para esta quarta-feira, 21, às 21h30 (de Brasília).

A comercialização das entradas, que teve início em fase de pré-venda exclusiva para os sócios do programa Avanti, está aberta ao público geral desde a última quinta-feira e segue ativa por meio da plataforma oficial.

Para embalar a equipe no reencontro decisivo, a Mancha Alviverde, principal torcida organizada do clube, prepara a exibição de um mosaico nas arquibancadas da arena.

Em cumprimento ao regulamento de competições da Conmebol, a torcida do Fluminense terá à disposição um contingente de 4 mil ingressos no setor visitante. O volume representa praticamente o dobro do espaço habitualmente destinado às torcidas adversárias em partidas do Palmeiras no local.

Cenário

Dentro de campo, a equipe comandada por Abel Ferreira joga pela vantagem do empate para carimbar o passaporte rumo à decisão do torneio continental. O benefício foi construído no primeiro confronto da semifinal, disputado no Maracanã, quando o Verdão superou os tricolores pelo placar de 2 a 1.

O Fluminense, por sua vez, precisa vencer por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis. Uma vitória da equipe carioca por dois ou mais gols de vantagem garante a classificação direta no tempo regulamentar.

O vencedor do duelo em São Paulo definirá o primeiro finalista desta edição da Libertadores e aguardará o classificado do confronto entre Flamengo e Estudiantes-ARG.