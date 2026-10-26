A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, 26, a análise da arbitragem de vídeo referente à expulsão de Neymar no empate por 1 a 1 entre Santos e Bahia. O confronto foi realizado no último sábado, dia 24, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro . O lance repercutiu pela aplicação da regra que prevê cartão vermelho para jogadores que cobrem a boca durante atritos verbais com adversários.
O diálogo entre a cabine e o árbitro de campo
De acordo com o material publicado pela CBF, o árbitro central Sávio Pereira Sampaio não presenciou o gesto no momento da ocorrência e recebeu o aviso dos operadores na cabine. “Sávio, olha aí o Neymar está fazendo gracinha com o Nestor”, afirmou Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, responsável pelo VAR.
Na sequência do lance, a equipe de arbitragem de vídeo reforçou o alerta sobre o comportamento do atacante santista na discussão com o meio-campista Rodrigo Nestor.
Revisão no monitor e cartão vermelho
Diante do protesto dos atletas em campo, o responsável pelo VAR recomendou a checagem das imagens à beira do gramado. “Sávio, o Neymar coloca a mão na boca. Ofensa não sei se houve porque ele coloca a mão na boca. Se você quiser eu tenho as imagens para uma revisão. Eu tenho a imagem clara dele tapando a boca. É passível de uma revisão”, declarou Paulo Renato.
Após revisar o vídeo no monitor, o árbitro principal confirmou a punição disciplinar direta. “Ok. Tapou a boca e foi confrontar o adversário. Ok. Decisão: cartão vermelho”, afirmou Sávio Pereira Sampaio.
O Santos terminou a rodada em 8º lugar, com 46 pontos, quatro atrás do Bahia, que é o 7º na tabela. O Peixe enfrenta o Palmeiras na próxima rodada, na Vila Belmiro, enquanto o Bahia encara o São Paulo na Fonte Nova.