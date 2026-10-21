O futebol brasileiro garantiu presença maciça na fase eliminatória da Libertadores Feminina de 2026 antes mesmo do fim da etapa classificatória. Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro venceram seus confrontos pela segunda rodada da fase de grupos, disputada em Quito, no Equador, e asseguraram vaga antecipada nas quartas de final com uma partida de antecedência.

Goleadas e atuações de destaque dos clubes brasileiros

No Grupo A, as Brabas do Corinthians aplicaram uma goleada expressiva por 7 a 0 sobre o Caracas FC, da Venezuela, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. A vitória contou com dois gols de Duda Sampaio, além de tentos anotados por Andressa Alves, Jaqueline, Paola García, Gabi Zanotti e Gisela Robledo, mantendo a equipe paulista na liderança do grupo ao lado do Independiente Santa Fe, que também garantiu sua vaga ao bater o Colo-Colo por 2 a 1.

Pelo Grupo B, o Palmeiras conquistou uma vitória de virada por 3 a 1 contra o Belgrano, da Argentina, com dois gols de Bia Zaneratto e um de Brena. Já no Grupo C, o Cruzeiro confirmou sua primeira classificação histórica ao mata-mata do torneio continental ao derrotar o Bolívar por 3 a 0, impulsionado por um hat-trick da atacante Byanca Brasil na etapa complementar.

Disputa pela liderança na rodada decisiva

Com as vagas asseguradas, as equipes brasileiras agora concentram esforços na disputa pela primeira colocação de seus respectivos grupos. O Corinthians joga por um empate no confronto direto diante do Independiente Santa Fe devido à vantagem no saldo de gols, enquanto Palmeiras e Cruzeiro dependem apenas de suas próprias forças contra as Dragonas do Independiente Del Valle e o Olímpia para avançarem na liderança de suas chaves rumo aos confrontos eliminatórios.