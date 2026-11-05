O Superior Tribuna de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a pena de Neymar após o atleta cobrir a boca em discussão com Rodrigo Nestor, do Bahia, e o camisa 10 está disponível para enfrentar o Coritiba, no próximo dia 18. A suspensão caiu de duas para uma partida.

Ao todo, Neymar desfalcaria o Santos em três partidas, por também receber o terceiro cartão amarelo no empate com o Bahia, além do vermelho pela aplicação da “Lei Vinicius Jr.” contra o Bahia. Segundo o jornalista Lucas Musetti, o Peixe entrou com recurso nesta quinta-feira, 5, e o tribunal acatou.

O camisa 10 já cumpriu as duas partidas de suspensão, tanto pelo terceiro amarelo como pelo STJD. O Santos não teve seu principal jogador contra Red Bull Bragantino e Palmeiras.

A partida contra o Coxa acontece após a volta da Data Fifa, no dia 18, no Couto Pereira. Atualmente na nona colocação com 47 pontos, o Alvinegro luta para entrar na zona de classificação para a Libertadores 2027.