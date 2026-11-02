O Santos visita o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, 2, às 20h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Brasileirão. Sob comando do técnico Cuca, o clube entra em campo focado em encerrar um incômodo jejum de quatro anos sem triunfos fora de casa contra o adversário para manter vivo o objetivo de disputar a Libertadores.
Qual é o histórico do confronto em Bragança Paulista?
A última vitória santista no interior paulista ocorreu no dia 17 de outubro de 2022, quando a equipe bateu o Massa Bruta por 2 a 0, com gols marcados por Camacho e Ângelo. Nas três visitas seguintes ao estádio do adversário, o Peixe registrou duas derrotas e um empate.
O duelo ganha contornos decisivos pela proximidade das equipes na tabela de classificação. O clube alvinegro ocupa a oitava colocação com 47 pontos, enquanto o time de Bragança Paulista vem logo atrás, no nono lugar com 44 pontos, transformando o embate em confronto direto pelo pelotão superior.
Como chega o Santos para o duelo decisivo?
Para superar o tabu recente, a equipe se apoia no bom retrospecto longe da Baixada Santista, acumulando seis vitórias nas últimas oito partidas disputadas na condição de visitante na temporada.
Apesar do momento positivo fora de seus domínios, Cuca enfrenta problemas para escalar a equipe titular. O atacante Neymar cumpre suspensão automática e desfalca o setor ofensivo, enquanto Gabriel Brazão, Lucas Veríssimo e Vinícius Lira seguem no departamento médico do clube.