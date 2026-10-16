Após a aplicação da MP das bets, que proibiu o patrocínio das casas de aposta nos clubes brasileiros, o Santos passou anunciou seu novo patrocinador master para o fim da temporada de 2026. A diretoria alvinegra buscou alternativas de mercado para renovar as propriedades comerciais do uniforme, que tinha a Novibet como a principal parceira.

Santos anuncia acordo com instituição financeira

O novo patrocinador do clube é o Agibank, empresa do mercado financeiro. O clube anunciou acordo até o fim da temporada 2026. A estreia no uniforme será neste fim de semana, diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Como o Peixe disputa apenas o Brasileirão, o Agibank estampará a camisa do Santos por apenas oito rodadas nesta reta final de competição.

Análise do presidente Marcelo Teixeira

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, destacou a importância do clube fechar um novo contrato nesta reta final de ano e exaltou o novo parceiro comercial do clube.

“A chegada do Agibank como patrocinador, ocupando uma das principais propriedades do nosso Manto Sagrado, é mais uma demonstração da força da marca Santos FC e da credibilidade da gestão. Parceria como essa é importante para manutenção de uma grande equipe e execução de projetos em desenvolvimento. A busca de novas receitas e um foco permanente. Santos FC e Agibank vão jogar juntos”, disse.

Matheus Girardi, CMO do Agibank, afirmou que um dos principais atrativos que o Santos apresenta é o constante crescimento dentro do mercado publicitário do país, principalmente no digital, que foi impulsionado pela chegada de Neymar ao clube.

“O Santos reúne uma tradição que atravessa gerações, uma forte conexão com o Brasil popular e uma presença digital de grande alcance. Foi o Clube brasileiro de maior crescimento e engajamento nas redes sociais do futebol brasileiro em 2025 e 2026, e conta com estrelas em seu elenco como Neymar, Coutinho e Gabigol. Essa combinação faz da parceria um ativo estratégico para o Agibank, com potencial para ampliar o reconhecimento da nossa marca e fortalecer nossa proximidade com milhões de brasileiros”, analisou.