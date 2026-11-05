O Santos anunciou a renovação de contrato de uma das principais joias de sua base, na última quarta-feira, 4. Ignácio, também conhecido como Nacho, centroavante argentino de 16 anos, terá um novo vínculo até dezembro de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 613 milhões).

O jovem foi artilheiro do Peixe no Campeonato Paulista sub-15 do ano passado, o argentino está em seu primeiro ano no sub-17, sendo vice-artilheiro da equipe no Brasileiro da categoria. Em 17 partidas, o atacante marcou seis gols, além de outros quatro no estadual.

O jogador é visto internamente com potencial para disputar a Copinha 2027 e integrar o grupo no banco de reservas. Nos bastidores, o jogador é visto com grande talento e capacidade para decidir partidas.

Argentino e fã de Haaland

Ignácio nasceu em Roque Saenz Peña, na província de Chaço, na Argentina, em 11 de fevereiro de 2010. O Menino da Vila é filho de mãe argentina e pai brasileiro e se mudou para o Brasil aos 5 anos de idade. Antes de chegar ao Santos, aos 13 anos, Nacho já havia defendido Grêmio e Juventude.

Como todo argentino, o jovem tem como ídolo Lionel Messi, mas se inspira em campo em Haaland, por ter características semelhantes ao centroavante norueguês. O poder de finalização e o faro de gol apurado fazem parte do repertório do jovem santista. A qualidade já rendeu algumas convocações para as seleções de base da argentina.