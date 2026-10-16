Em uma temporada que parecia difícil, o Santos se recuperou e sonha com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Atualmente na 8ª colocação do Brasileirão, o clube tem 42 pontos e está 5 pontos atrás do Atlético-MG, e 8 do Cruzeiro, sétimo e sexto colocados, respectivamente.

Para ir a Liberta, na atual posição, o Peixe dependeria do G5 ser expandido. Pelo regulamento, caso os campeões da Copa do Brasil, da própria Libertadores ou da Copa Sul-Americana terminem a Série A dentro da faixa tradicional de classificação, novas vagas são repassadas para a tabela do Brasileirão.

Esse efeito cascata pode transformar sucessivamente o G-6 em G-7, G-8 ou até G-9. Se o cenário de G-9 se concretizar, o atual 8º lugar ocupado pelo clube alvinegro torna-se suficiente para assegurar uma vaga na etapa preliminar da competição continental.

O que o Santos precisa alcançar na reta final?

Para não depender exclusivamente de combinações paralelas de resultados nas copas, o planejamento do time envolve metas pontuais até o término do campeonato:

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  • Alcançar ao menos 12 dos 24 pontos ainda em disputa para consolidar pontuação segura na primeira página da tabela.
  • Manter retrospecto favorável em confrontos diretos contra concorrentes que disputam vagas para competições sul-americanas.

Adversários na reta final do Brasileirão

  • Fluminense – 18/10
  • Bahia – 24/10
  • Palmeiras – 28/10
  • RB Bragantino – 02/11
  • Coritiba – 18/11
  • Grêmio – 22/11
  • Vitória – 29/11
  • Botafogo – 02/12