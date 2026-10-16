Em uma temporada que parecia difícil, o Santos se recuperou e sonha com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Atualmente na 8ª colocação do Brasileirão, o clube tem 42 pontos e está 5 pontos atrás do Atlético-MG, e 8 do Cruzeiro, sétimo e sexto colocados, respectivamente.
Para ir a Liberta, na atual posição, o Peixe dependeria do G5 ser expandido. Pelo regulamento, caso os campeões da Copa do Brasil, da própria Libertadores ou da Copa Sul-Americana terminem a Série A dentro da faixa tradicional de classificação, novas vagas são repassadas para a tabela do Brasileirão.
Esse efeito cascata pode transformar sucessivamente o G-6 em G-7, G-8 ou até G-9. Se o cenário de G-9 se concretizar, o atual 8º lugar ocupado pelo clube alvinegro torna-se suficiente para assegurar uma vaga na etapa preliminar da competição continental.
O que o Santos precisa alcançar na reta final?
Para não depender exclusivamente de combinações paralelas de resultados nas copas, o planejamento do time envolve metas pontuais até o término do campeonato:
- Alcançar ao menos 12 dos 24 pontos ainda em disputa para consolidar pontuação segura na primeira página da tabela.
- Manter retrospecto favorável em confrontos diretos contra concorrentes que disputam vagas para competições sul-americanas.
Adversários na reta final do Brasileirão
- Fluminense – 18/10
- Bahia – 24/10
- Palmeiras – 28/10
- RB Bragantino – 02/11
- Coritiba – 18/11
- Grêmio – 22/11
- Vitória – 29/11
- Botafogo – 02/12