Em uma temporada que parecia difícil, o Santos se recuperou e sonha com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Atualmente na 8ª colocação do Brasileirão, o clube tem 42 pontos e está 5 pontos atrás do Atlético-MG, e 8 do Cruzeiro, sétimo e sexto colocados, respectivamente.

Para ir a Liberta, na atual posição, o Peixe dependeria do G5 ser expandido. Pelo regulamento, caso os campeões da Copa do Brasil, da própria Libertadores ou da Copa Sul-Americana terminem a Série A dentro da faixa tradicional de classificação, novas vagas são repassadas para a tabela do Brasileirão.

Esse efeito cascata pode transformar sucessivamente o G-6 em G-7, G-8 ou até G-9. Se o cenário de G-9 se concretizar, o atual 8º lugar ocupado pelo clube alvinegro torna-se suficiente para assegurar uma vaga na etapa preliminar da competição continental.

O que o Santos precisa alcançar na reta final?

Para não depender exclusivamente de combinações paralelas de resultados nas copas, o planejamento do time envolve metas pontuais até o término do campeonato:

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Alcançar ao menos 12 dos 24 pontos ainda em disputa para consolidar pontuação segura na primeira página da tabela.

Manter retrospecto favorável em confrontos diretos contra concorrentes que disputam vagas para competições sul-americanas.

Adversários na reta final do Brasileirão